Primarul din Mischii: „Aflăm de cei izolați după o săptămână“

Primarul comunei Mischii, Gheorghe Popa, susține că nu mai primește în timp util listele cu persoanele care revin din străinătate și intră în izolare. Edilul a precizat că a aflat de alte persoane izolate pe raza comunei Mischii chiar la distanță de o săptămână de când au sosit și că, în aceste condiții, nu se mai poate preveni răspândirea virusului.

Deși suntem în plină pandemie și starea de urgență a fost prelungită cu încă o lună de zile, mai apar situații în care practic nu se poate acționa pentru a preveni răspândirea îmbolnăvirilor. Primarul comunei Mischii, din județul Dolj, spune că a ajuns să descopere cazurile de izolați după șapte zile, adică exact la jumătatea perioadei de izolare, și că în aceste condiții este foarte dificil să monitorizeze respectarea restricțiilor specifice acestei perioade.

„Nu mai am nici o informare privind persoanele care au intrat pe raza comunei și sunt în izolare pentru că au revenit din străinătate. Nu mai vin acele liste de la ISU. Astfel, am aflat după șapte zile că mai avem și alte persoane în izolare în Mischii, dar care nu au domiciliul aici. Sunt veniți să se izoleze la rude. Și asta e o informație care a venit de la polițist, care a aflat, nu știu cum, tot după șapte zile, că avem acele persoane pe raza localității. Sunt persoane care au venit din străinătate în Mischii pe 2 aprilie și am aflat abia pe data de 8 aprilie. Practic, noi nu am știut nimic timp de șapte zile. Cum mai putem preveni răspândirea virusului în aceste condiții?!“, a spus primarul Gheorghe Popa.

„Cei care nu se izolează la domiciliul pe care îl au, nu au nici medic“

Reprezentantul Grupului de Comunicare Strategică din cadrul Prefecturii Dolj spune că „de informarea autorităților publice locale privind persoanele care revin din străinătate și se izolează la domiciliul se ocupă Poliția de Frontierăׅ“. Primarii se întreabă însă de ce nu mai primesc informările la fel de rapid ca la începutul stării de urgență.

De altfel, primarii spun că nu se cunoaște în cât timp ar trebui să primească informarea publică din momentul în care o persoană revine din străinătate și se izolează la domiciliu. În plus, primarul din Mischii afirmă că nu înțelege de ce persoanele care intră în izolare sunt lăsate să meargă în localități în care nu au medicul de familie.

„Cei care au venit să se izoleze la Mischii, dar nu au domiciliul pe raza comunei, nu au nici medic aici. Practic, nu au nici un fel de monitorizare medicală. Nu știu de ce fac aceste alegeri. În plus, nici nu este o izolare corectă la o altă familie, pentru că inevitabil folosesc spații comune, nu stau închiși într-o cameră, că mai au și necesități. Și atunci, asta este izolare?“, se întreabă primarul Gheorghe Popa.

„Cei despre care DSP ne-a dat scris că nu sunt izolați au apărut apoi ca izolați“

Primarul comunei Mischii a semnalat și după primele zile de la decretarea stării de urgență că are persoane care au revenit din focare de coronavirus și care nu apar izolate. A făcut cereri oficiale la DSP Dolj, de unde a primit răspunsul că nu sunt persoane izolate cazurile pe care le semnala. Edilul spune că după un timp a primit însă liste și, surprinzător, au apărut ca izolate și persoanele la care a făcut referire în adrese oficiale.

„La începutul stării de urgență, de la DSP Dolj am primit liste cu cei izolați. Când am întrebat și de alte persoane care veniseră din focare, au spus că nu sunt în izolare. După un timp, după ce am semnalat cazurile și public, m-am trezit că am primit o listă, tot de la DSP Dolj, în care apăreau în izolare și persoanele la care tot am făcut referire. Păi, asta este normalitate?“, a mai spus primarul comunei Mischii, Gheorghe Popa.