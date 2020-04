Scandal pe dezinfectarea scărilor de bloc din Craiova

Pe 31 martie am fost sunat de purtătoarea de cuvânt de la salubritate că urmează în acea zi să îmi fie dezinfectat blocul. Eu am replicat că îmi voi da acordul abia după ce încheiem un protocol de colabore și după ce am toate datele despre substanță și modul de aplicare. Am fost refuzat pe motiv că nu au timp.

Adoua zi pe 01.04.2020 dimineața am depus către Primărie o somație pentru încheierea protocolului

Seara am primit o adresă scrisă din partea SC Salubritate că dacă nu îi primesc mi se face dosar penal și mi s-a restricționat dreptul la a mai scrie petiții

Ca răspuns la amenințare am sesizat toate instituțiile statului competente .Pe 03.04.2020 inspectia din DSP a suspendat dezinfecția făcută de Salubritate Craiova

Eu am sunat la Salubritate pentru confirmare suspendării, iar purtătoarea de cuvânt nu a negat

Am sunat la DSP pentru a mi se confirma o nouă sesizare depusă, ocazie cu care mi s-a infirmat că ar fi fost suspendată activitatea salubrității. Mi s-a spus că sesizările mele nu au fost citite deoarece au 5000 de mailuri primite pe zi și nu le citesc

Imediat am luat legătura cu dna. dr Prunariu, director la DSP Dolj, care mi-a spus că a dispus suspendarea”,

a declarat preşedintele Asociaţiei de proprietari Romarta”