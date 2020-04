Sacrificarea şi vânzarea mieilor în pieţele Craiovei, sub semnul întrebării

Comercializarea şi sacrificarea mieilor în pieţele din Craiova este pusă în acest an sub semnul întrebării. Există incertitudinea că mieii vor mai fi sacrificaţi ca şi până în anii trecuţi într-un loc specializat, autorizat sanitar-veterinar. Date fiind condiţiile actuale, nimeni nu-şi asumă responsabilitatea autorizării unui spaţiu destinat sacrificării şi vinderii meieilor de Paşte. Asta, pe motiv că ar fi foarte greu de respectat condiţiile impuse de ordonanţele militare aprobate. Este cunoscut că, an de an, singurul spaţiu autorizat din judeţul Dolj în care se făcea atât comercializarea, cât şi sacrificarea mieilor de Paşte era cel amenajat de SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL în Piaţa Chiriac din Craiova.

Înainte de izbucnirea pandemiei de coronavirus, societatea a demarat demersurile necesare obţinerii spaţiului pentru sacrificare şi comercializare şi a autorizaţiilor. Numai că între timp condiţiile s-au schimbat drastic şi acţiunea a rămas fără un rezultat concret.

Piaţa Chiriac

„Înainte de izbucnirea pandemiei de coronavirus, impunerea măsurilor de siguranţă şi distanţare socială, noi am făcut demersurile pentru spaţiu şi autorizaţiile necesare. Am obţinut de la primărie acordul să folosim în acest sens fosta Piaţă Chiriac. Am solicitat la Direcţia Sanitar-Veterinară (DSVSA) aprobările necesare. Numai că aici ne-am oprit. Noi, ca societate, obţinem aceste aprobări, dar cine îmi garantează că ulterior nu apar probleme cu comercianţii, cu măcelarii şi spaţiul de sacrificat, cu cumpărătorii. Locul este generos, ca şi suprafaţă, îndeplineşte toate condiţiile cerute, dar oamenii se îmbulzesc, oricâte măsuri ai lua. Prin urmare, la această dată este incertă organizarea punctului pentru sacrificarea şi vânzarea mieilor. Dacă între timp, se va ajunge la o relaxare a măsurilor dispuse pentru limitarea răspândiri coronavirusului, până în apropierea sărbătorilor pascale, deşi nu cred, putem să organizăm această piaţă“, a declarat Alin Mărăcine, directorul SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL.



DSVSA nu se hazardează să dea autorizaţie



Una din autorităţile care trebuie să autorizeze funcţionarea spaţiul destinat sacrificării şi vânzării mieilor este DSVSA Dolj, cu condiţia ca organizatorul să respectate cerințele de igienă prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 și Regulamentul (CE) nr. 853/2004. Având în vedere situația generată de evoluția pandemiei COVID-19, la acest moment nici Direcţia Veterinară nu se hazardează să dea autorizaţiile respective.

„Avem solicitare din partea Pieţelor să le aprobăm organizarea punctului de sacrificare şi comercializare în Piaţa Chiriac. Direcţia poate să dea această autorizare, dar ei trebuie să asigure respectarea tuturor condiţiilor impuse la acest moment, distanţarea socială, fluxul de cumpărători, în contextul general al evoluției mondiale și naționale a pandemiei COVID-19, respectiv decretarea stării de urgență la nivel național și măsurile dispuse pentru limitarea răspândirii și efectelor pandemiei. Mă refer la măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare la nivelul unității de vânzare“, a declarat Andrei Butaru, director executiv DSVSA Dolj.



Sacrificarea animalelor se poate realiza numai în abatoare sau pieţe specializate

Sacrificare miei



Potrivit normativelor europene, sacrificarea animalelor – inclusiv a mieilor şi iezilor de Paşte – se poate realiza numai în abatoare specializate, autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare.

Spaţiile amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor trebuie să asigure respectarea condiţiilor de igienă, sănătate în timpul sacrificării, gestionarea subproduselor nedestinate consumului uman şi eliminarea deşeurilor, conform legislaţiei sanitare veterinare în vigoare. Spaţiile amenajate în acest sens trebuie să dispună de spaţii dotate cu apă potabilă caldă şi rece. Să fie prevăzut cu toate ustensilele necesare acestor operaţiuni, inclusiv cu asomator şi staţie de sterilizare a cuţitelor. Sacrificarea se va face doar de măcelari autorizaţi, cu analizele medicale la zi. Carcasele de miel vor fi verificate de un medic veterinar, care le va aplica marca de sănătate înainte de a fi înmânate cumpărătorilor. Animalele sacrificate şi comercializate trebuie să fie crotaliate şi trebuie să aibă toate documentele sanitar-veterinare impuse de legislaţia în vigoare.



Mieii pot fi sacrificaţi la ferme



La nivel naţional, există DSVSA-uri care au dat autorizaţii fermierilor să sacrifice şi să vândă miei direct de la fermă, dar cu respectarea anumitor condiţii. De exemplu, DSV Buzău:

Miei