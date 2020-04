Cine otrăveşte aerul Craiovei?

Foarte mulţi craioveni se plâng că oraşul este sufocat de un miros greu, înţepător, de gaz. Un miros care persistă de săptămâni bune şi care pătrunde şi în locuinţe.

Oamenii, pe bună dreptate, se întreabă cine sau ce provoacă acest miros care face aerul greu de respirat. Sunt voci care susţin că duhoarea se resimte mai puternic pe timpul nopţii. Alţi locuitori ai oraşului susţin că aerul este poluat, indiferent că-i zi sau noapte.

Părerile sunt împărţite, dar în cele din urmă bănuiala se îndreaptă către o singură sursă de poluare. Craiovenii mai spun că mirosul înţepător ar veni de la soluţiile cu care s-a făcut dezinfecţie în oraş, de la groapa de gunoi, de la cauciucuri arse de la diverşi concetăţeni. Totuşi cele mai multe voci acuză SE Craiova II din Bariera Vâlcii.



Aerul otrăvit, subiect de discuţie pe site-urile de socializare

SE Craiova II- foto cititor GdS



Această problemă destul de neplăcută a ajuns un subiect dezbătut cu înverşunare de către craioveni şi pe reţelele de socializare. Situaţia ne-a fost sesizată pe adresa GdS de craioveanca Iulia Poenaru:

„Locuiesc pe Aleea 1 Şimnic şi niciodată aerul nu a fost mai irespirabil ca în perioada aceasta. Mai sunt persoane care s-au plâns de acest fapt, craioveni din Craioviţa Nouă, Brazda lui Novac, chiar şi din Centru“.



Într-adevăr, locuitorii urbei se plâng de aerul otrăvit care persistă de o bună perioadă de timp

„La voi, în zonele unde staţi, este vreun miros ciudat în aer? Aici, în Craioviţa Nouă, miroase a gaz. M-am şi speriat când am mers în bucătărie crezând că am lăsat vreun buton de la aragaz dat drumul. Când am deschis geamul, mirosul venea de afară“, scrie o craioveancă pe un grup de socializare.

Discuţia continuă: „Şi la mine, în Craioviţa Nouă, miroase a un gaz înecăcios“, spune o altă persoană. „În Brazdă este același miros…. Şi eu am fost uimită de mirosul de gaze. Mi-am dat seama că nu este din casă deoarece nu se declanșase detectorul“, a dăugat altă craioveancă.

SE Craiova II

Între atâtea păreri, altcineva spune ferm: „Este dioxid de sulf, oameni buni. Desulfurarea care se produce la CET II Craiova ne omoară încet, dar sigur și mai repede decât Covidul“.Şi comentariile curg, fiindcă persoanele angrenate în discuţie au acelaşi punct comun, mirosul care sufocă oraşul Craiova. „Miroase aproape în fiecare seară la fel. Este a treia oară, cel puţin, când simt mirosul ăsta, când deschid geamul şi tot cam în jurul orelor 23.00 -01.00. Nu ştiu cu ce dau, dar este un miros foarte puternic“, îşi exprimă părerea o altă persoană.

„Se simţea şi înainte de această perioadă de urgenţă, dimineaţa mai ales. Parcă miroase a azot, cum mirosea înainte de la combinat“, afirmă un cetăţean. La rândul ei o craioveancă adaugă că: „În Rovine, sâmbătă şi duminică dimineaţă, când am vrut să aerisesc, venea de afară un miros greu, a cauciuc ars şi gunoaie“. „În Rovine miroase a cărbune de la Termo II“, spune alt locatar din cartierul respectiv.

Aerul miroase greu

Pentru alţi craioveni, acest miros provoacă o stare de rău, dureri de cap, neplăceri în zona gâtului.„Până acum de ce nu a mirosit de la Termo? Şi eu am crezut la fel azi-noapte, pe la 12.00, că am uitat aragazul aprins. Am stat câteva minute la geam şi chiar mirosea de afară. Şi de atunci mă doare capul şi mă ustură gâtul“.



SE Craiova II vine cu explicaţii

SE Craiova are staţie de desulfurare



Reprezentanţii SE Craiova II spun că din februarie 2016 SE Craiova II a pus în funcţiune instalaţia de desulfurare umedă a gazelor de ardere. Instalaţie comună celor două blocuri energetice existente pe amplasament, bazată pe utilizarea calcarului ca și reactant.

Scopul instalaţiei de desulfurare este reducerea emisiilor de oxizi de sulf în vederea respectării Directivei UE privind cerințele de mediu pentru instalațiile mari de ardere. Metoda de desulfurare umedă, bazată pe utilizarea calcarului drept reactiv, este o metodă de spălare a gazelor de ardere, fiind tehnologia cea mai frecvent utilizată pentru reducerea emisiilor de CO2 rezultate din arderea cărbunelui.

Gazele de ardere preluate, după ce ies din instalaţia de desprăfuire, intră în absorber, unde oxizii de sulf sunt reţinuţi prin contactul direct cu o suspensie de calcar în apă. Gazele de ardere curate trec prin niște separatoare de picături și sunt evacuate în atmosferă printr-un coș de fum nou. Produsul de reacţie rezultat este extras din absorber și este evacuat în amestec cu zgură şi cenuşă (slam dens).

„Craiovenii trebuie să ştie că SE Craiova II are o staţie de desulfurare. Rolul instalaţiei de desulfurare este tocmai de a elimina sulful din gazele de ardere, cele care ies pe coş. În concluzie, ceea ce iese pe coş este fără sulf“, a precizat Dan Vasile, reprezentan CEO.

Aceştia au mai spus că, prin punerea în funcţiune a instalaţiei de desulfurare, SE Craiova II respectă legislaţia (de mediu) naţională şi europeană în vigoare privind instalaţiile mari de ardere: Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, ce transpune Directiva 2010/75/EC.



La Garda de Mediu s-au făcut sesizări doar pentru praful de cărbune

Poluare, sursa foto:https://giurgiuonline.net/



La Garda de Mediu, nici mirosul simţit de mulţi dintre carioveni n-a ajuns, dar nici vreo sesizare în acest sens.