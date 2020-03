Asociaţiile au adus firmele să le dezinfecteze blocurile

Noi am pus covoraşe la fiecare intrare în bloc, la asociaţie, am dat cu clor, dar am ales să facem dezinfecţie şi cu o firmă. Ei au soluţii mai bune şi am ales această cale pentru sănătatea şi siguranţa locatarilor. Dezinfecţia făcută de firmă are efect pe o perioadă mai mare de timp. Am renunţat pentru moment la deratizare şi dezinsecţie, fiindcă este mai importantă dezinfecţia spaţiilor comune,

a spus Gheorghe Berceanu, preşedintele Asociaţiei de proprietari 23 Craioviţa Nouă.