Cum luptă Craiova împotriva coronovarisului

„Începând din 13 martie, intervenim încontinuu, prin trei echipaje, pentru dezinfecția tuturor spațiilor publice din Craiova. Am început vineri dezinfecția în școli, licee și grădinițe, am intervenit și la Direcția Impozite și Taxe, sâmbătă dimineață am procedat la spălarea străzilor principale și secundare cu o soluție cu Cloramina T, cu aprobarea Direcției de Sănătate Publică Dolj. De asemenea, în acest sfârșit de săptămână am dezinfectat și trotuare, stații de autobuz și refugii de tramvai, autobuze, precum și Piața Centrală și cea din Craiovița Nouă.

Pentru moment, având în vedere temperaturile exterioare destul de scăzute, efectuăm dezinfecție doar la interior, în spațiile unităților de învățământ și în spații aparținând unor instituții publice și private. Imediat ce vremea ne va permite acest lucru, vom continua spălarea și dezinfecția străzilor și trotuarelor și a altor spaţii“, a mai spus reprezentantul Salubrităţii.