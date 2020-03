„A venit un cetățean din Italia la sediul primăriei pentru a face niște acte. Primăria a fost sigilată vineri, la sfârșitul programului. Am pus sigiliu pentru a nu intra pentru că au chei. Au fost mai mulți, dar unul îl știu că a intrat în primărie. O să mă izolez și eu pentru că nu am ce să fac. A stat la un metru și ceva de mine. Nu am altă variantă decât să mă izolez la domiciliu”, potrivit lui Nicolae Fota, edilul din Stoina.