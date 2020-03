Căldura din ianuarie arde buzunarul craiovenilor

Eu am făcut un calcul şi este o creştere de peste 16% faţă de anul trecut şi vorbesc aici de factura la căldură, apă, gunoi. De exemplu, la căldură în ianuarie 2019 am plătit per asociaţie o factură de peste 50.000 de lei, iar în ianuarie 2020 am plătit peste 58.000 de lei.

Trebuie precizat că în ianuarie anul trecut preţul gigacaloriei era de 250 de lei, acum este de 277 de lei. La o altă asociaţie, factura la căldură a fost în ianuarie 2019 de 55.700 de lei, iar în ianuarie 2020 de 62.800 de lei,

a precizat Ioana Tudor, administratoarea Asociației de proprietari nr. 2 Spania.