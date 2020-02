Busturile coclite din centrul Craiovei, scandal naţional

„Citiţi, vă rog!

Așa cinstește Primăria Craiova personalitățile Olteniei.

Printre aceste busturi ruginite se afla și bustul AMZA PELLEA. Mai-marii Craiovei nu au găsit alt fel de a cinsti memoria lui decât printr-un bust de “bronz” ruginit.

Am fost la inaugurare. Atunci am primit, în numele tatălui meu, diploma de FIU AL CRAIOVEI.

Mi-am dat acordul pentru acest bust. Mi s-a spus că este din bronz…

Oricum… diploma, bustul și o plăcuță memorială este tot ce a făcut Craiova pentru memoria tatălui meu.

Bustul a fost în faţa Teatrului Național Craiova. De acolo l-au mutat… la “bronz vechi” aruncat (depozitat) undeva… acum a reapărut într o stare jalnică.

N-am intrat niciodată în Primăria Craiovei.

Nu am cerut Primăriei Craiova niciodată nimic.

Dar… acum, în calitate de unică moștenitoare, mă văd nevoită să apăr imaginea și memoria tatălui meu.

Deci:

Din acest moment, primăria NU mai are aprobarea mea de a expune acest monument.

Folosirea fără acordul meu constituie ilegalitate.

”Amza Pellea” este marca înregistrată OSIM

Deci:

“Mulțumesc”… Primăriei Craiova pentru felul în care își arată recunoștința și prețuirea faţă de Amza Pellea și cer politicos ca acest bust să fie casat!

Decât așa… mai bine… nimic.

Oricum… AMZA Pellea este în inimile romanilor și este iubit și după 37 de ani de la plecarea de pe pâmant… doar asta contează cu adevărat! În plus, iubirea mai are un avantaj: Nu ruginește niciodată.

Acestor oameni minunați chiar le MULŢUMESC!

PS. Sunt dispusă să-mi asum achitarea costului pentru turnarea în bronz a acestui bust… cu condiţia ca Primaria Craiova să-mi pună la dispoziţie o locaţie onorantă. Mulţumesc“.