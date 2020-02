Tabăra din Spital şi Tabăra Bucuriei, sursele de magie ale copiilor bolnavi de cancer

În urmă cu doi ani, trei prietene au început să urzească o vrajă. Una a bucuriei vindecătoare. A dăruirii necondiţionate. A luptei împotriva suferinţei prin dragoste, altruism şi bunătate. I-au pus numele „Bucurie pentru Viaţă“ şi i-au dat forma unei asociaţii. Au pornit la drum cu gândul să construiască o tabără pentru copiii din regiune care suferă de afecţiuni oncologice şi alte boli grave. „Tabăra Bucuriei se va numi“, şi-au spus, „pentru că vrem să aducem bucurie copilaşilor“.

Anul acesta va începe construcţia Taberei Bucuriei la Bratovoieşti, pe un teren donat. Dar până aceasta va fi gata să îi primească pe copii, voluntarii de la „Bucurie pentru Viaţă“ şi-au mutat „cortul“ în spital. „Tabăra din Spital“ se întâmplă deja săptămânal. Îmblânzeşte timpul şi îl încarcă, de fiecare dată, cu speranţă.

Tabăra din Spital: „Mâine mai veniţi?“

Deşi proiectul Taberei de la Bratovoieşti merge înainte, în timp ce se lucrează la aceasta voluntarii asociaţiei şi-au găsit un rost mai de preţ. „Ca să ajungem la acea tabără, unde copiii să se simtă în familie, ne-am gândit că trebuie, mai întâi de toate, să îi cunoaştem“, povesteşte Ramona Mironeasa, una dintre fondatoarele asociaţiei.

Din martie 2019, voluntarii au început să meargă la Secţia de Oncopediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Craiova. Iniţial, vizitele aveau loc sâmbăta. Dar copiii s-au legat atât de mult de ei, încât îşi doreau să îi vadă tot mai des. Acum, vizitele au loc de două ori pe săptămână. În fiecare miercuri seară şi în fiecare sâmbătă dimineaţă, voluntarii „Bucurie pentru Viaţă“ dăruiesc câte două ore de bucurie şi dragoste copiilor din spital. Astfel, până la construirea Taberei Bucuriei, asociaţia a creat „Tabăra din Spital“. Pentru că nu au vrut ca bucuria să mai aştepte. Pentru că orice minut de bucurie este un ajutor care nu trebuie să se piardă în amânări şi aşteptare.

Tabăra din Spital e mult mai importantă pentru că am văzut câtă nevoie au copiii de noi. Când plecăm de acolo, ne întreabă mereu: Mâine mai veniţi? Când suntem acolo, uită. Uită că sunt închişi cu săptămânile, cu lunile. Sunt copii pe care, din martie 2019, de când am început, îi vedem periodic în spital…. Nu credeam că vom fi în stare să stăm printre ei, dar ne-am întărit pentru că ei au nevoie de noi. Au nevoie de afecţiune. Sunt familii în care taţii au plecat când li s-au îmbolnăvit copiii. Sunt familii în care taţii le învinovăţesc pe mame. Copiii din spital sunt cazuri sociale. Cei care au o situaţie materială mai bună pleacă, de regulă, spre Bucureşti sau alte locuri. Aici rămân cei care au, cu adevărat, nevoie.

Petrecere în pijamale în spital

Printre voluntarii asociaţiei sunt şi studente care au plecat la facultate în Bucureşti, dar în vacanţe continuă să vină. Sunt oameni care se ataşează de copii şi care îşi înving teama că nu vor putea face faţă situaţiei şi fac, de dragul acelor ochi care sorb cu nesaţ fiecare privire blândă primită în dar. Fiecare minut de atenţie. Fiecare prilej de a se detaşa.

„Tabăra din Spital“ are loc miercurea şi sâmbăta. 1 de 8

„Încercăm să avem voluntari cât mai statornici, pentru că astfel se leagă prietenii şi asta ne dorim. Când suntem acolo, în cele două ore, suntem „răsfăţătorii” lor. Ne ducem încărcaţi cu jucării, facem tot felul de activităţi, ne jucăm împreună, pictăm, colorăm, facem orice vor ei să facem. Suntem acolo“, spune Ramona. „Într-o seară, am avut şi petrecere în pijamale, pentru că asta şi-au dorit. Aşa că voluntarii s-au îmbrăcat în pijamale. Am avut seară de cinema. Am făcut surprize sărbătoriţilor, cu ocazia aniversării. Chiar dacă nu se aflau în spital, am mers la ei acasă. Încercăm să îi facem să treacă de suferinţă mai uşor. Starea de spirit contează foarte mult în lupta cu boala“.

În fotografiile făcute de voluntari, copiii sunt înconjuraţi de culoare şi de dragoste. Cu branula în mână, colorează inimi, modelează plastilină, fac puzzle-uri. Iar voluntarii sunt lângă ei. Sunt acolo. Este cea mai mare magie pe care o pot crea.

Tabăra Bucuriei, un refugiu curând palpabil

Pe terenul de la Bratovoieşti va începe, în curând, construcţia celeilalte tabere, anunţă Ramona Mironeasa: „Avem autorizaţie de construcţie, suntem în căutare de oferte de la constructori. Sperăm să demarăm cât mai repede lucrarea“.

Proiectul are patru căsuţe în care vor fi cazaţi câte patru copilaşi, alături de voluntarul mentor, care îi va însoţi pe tot timpul taberei. Tabăra va avea şi un centru de zi adaptat nevoilor lor, cu o sală de mese, cabinet medical, cabinet de izolare. Totul va fi echipat pentru a fi acoperite cele necesare copiilor.

„Ne dorim să ridicăm măcar două căsuţe şi centrul de zi în acest an, chiar dacă nu vom putea funcţiona. Trebuie să avem tot ansamblul construit pentru asta. Dar măcar ieşiri de weekend să putem face cu ei. În primăvară şi în vară ne dorim să facem şi weekenduri de familie, pentru că e nevoie şi de închegarea familiei. Sunt copii rămaşi acasă, în timp ce mami stă în spital cu cel bolnăvior. Sunt tot felul de situaţii“, adaugă ea.

Ajutorul vine sub nenumărate forme

Fondurile strânse merg în totalitate către nevoile copiilor. Toţi cei implicaţi în asociaţie sunt voluntari. Anul trecut, mulţi au donat pentru proiect. Fonduri vor fi necesare, însă, şi după ce tot ansamblul va deveni operaţional. „2019 a fost un an bun. Mai multe companii au fost deschise către proiectul nostru şi au venit cu sponsorizări. Ne închipuim totul ca pe un bulgăre de zăpadă. Cu cât se rostogoleşte mai mult, cu atât devine mai mare şi mai puternic. Ne bucură că oamenii află de noi, că încep să aibă încredere în noi şi proiectul nostru. Pe pagina de Facebook „Bucurie pentru Viaţă” punem mereu fotografii din timpul „campărilor” noastre, pentru că aşa numim vizitele la spital. Acolo oamenii pot vedea cum ne implicăm, că suntem acolo pentru binele copiilor. Suntem 100% implicaţi pentru ei. Toată lumea e voluntară în această organizaţie“, ţin să menţioneze cei din organizaţie.

Sunt oameni care vor să ajute prin munca lor specifică, iar acest sprijin este foarte preţios. „Arhitectul care a făcut proiectul taberei a lucrat pro bono, cineva din domeniul instalaţiilor sanitare ne-a promis să ne ajute pe această parte. Fiecare contribuie în felul său şi este extraordinar că se întâmplă asta. Sunt oameni de bine care vor să se implice. Avem nevoie de ajutor. Chiar dacă nu pot oferi bani, oamenii pot ajuta prin alte mijloace. Sunt două doamne care se ocupă de site, de exemplu. Sunt lucruri care ar necesita cheltuieli şi, prin ajutorul oamenilor, reuşim să păstrăm banii pentru proiect. Este uşor să fii bun, trebuie doar să vrei. Poţi ajuta în alt fel. Şi cu o simplă distribuire a unei postări de pe pagina de socializare“, accentuează Ramona Mironeasa.

Cumpăraţi un mărţişor şi dăruiţi bucurie pentru viaţă

Îi veţi găsi curând pe voluntarii asociaţiei şi la târgul de mărţişoare organizat de primărie în centru. „Am lucrat cu copiii noştri mărţişoare la centrul Oota. Ne-au donat şi mai mulţi creatori de produse handmade obiecte realizate de ei. Oricine doreşte să ne întâlnească şi să contribuie la proiectul nostru, chiar şi cumpărând un mărţişor, ne găseşte acolo“, mai precizează Ramona Mironeasa.

Puteţi dona orice sumă direct în contul Asociației Bucurie pentru Viață:

RO66BTRLRONCRT0473781001

Mai multe detalii despre activitatea lor găsiţi pe pagina www.bucuriepentruviata.ro şi pe pagina de Facebook „Asociația Bucurie pentru Viață“.