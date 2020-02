Odiseea containerelor îngropate

„În total, sunt 438 de platforme. Când am venit eu la primărie, erau predate peste 80 de platforme. Ne-am mobilizat şi am grăbit predarea acestor locaţii. Prin urmare, în şase-şapte zile am reuşit să predăm 303 locaţii, pentru care urmează să fie luate autorizaţii. În momentul de faţă, constructorul are front de lucru pentru 300 de platforme. 90% din locaţii sunt predate. CJ va primi sprijin din partea noastră ca să primească cât mai repede autorizaţiile“,

spune Cosmin Durle, administratorul public al municipiului Craiova.