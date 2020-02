De ce curg conductele?

Apa curge fără să îi pese cuiva. Asta se întămplă în faţa blocului S54, în spatele poştei din cartierul 1 Mai. Am mers acum o săptămână la centrala Termoficării şi am anunţat. A venit un angajat, s-a uitat şi a plecat. Miercuri (12 februarie – n.r.) am mers din nou şi am anunţat. Am spus că nu a venit nimeni şi apa curge din ce în ce mai rău. Au curs zeci de tone de apă fierbinte şi nimănui nu-i pasă. Apa cred că se duce pe canalele blocurilor. Aici tot repară, dar fac lucru de mântuială şi iar se sparge. Toate pierderile de cine sunt suportate, de noi, de locatari?,

întreabă Eduard Ene, proprietar din blocul S54.