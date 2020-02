De opt ani, Dragoş continuă să lupte pentru viaţa sa

Pe 13 februarie, Dragoş Condescu împlineşte 12 ani. Şi opt ani de luptă împotriva propriului destin. Când avea patru ani, Dragoş a primit diagnosticul de hidrocefalie şi tumoră malignă la creierul mic. Citostaticele l-au însoţit toată copilăria. A fost operat, a învins boala, dar cancerul a recidivat apoi şi a urmat tratamentul cu radioterapie în Ungaria. Eforturile au dat rezultate, însă Dragoş este imobilizat acum într-un scaun cu rotile, dependent de mama sa, Aniana.

Viaţa celor doi se împarte între casă şi drumuri la Bucureşti, pentru şedinţele de recuperare.

„Mergem la Bucureşti pentru programul de recuperare şi revenim periodic la Fundeni pentru repetarea RMN-urilor. Ultimele investigaţii au ieşit bine, din fericire, dar trebuie să repetăm mereu analizele”, spune mama copilului.

Mama lui Dragoş: „Nu voi renunţa niciodată”

Femeia este hotărâtă să lupte pentru orice mic progres al fiului său. „Eu voi lupta până în ultima clipă pentru Dragoş. Nu voi renunţa până nu va merge în picioare.”

Medicii spun că acest lucru este posibil, dar e nevoie de multă răbdare şi multă muncă. Dacă respectă programul de recuperare, poate peste 4-5 ani Dragoş ar putea să păşească din nou.

Aniana Condescu îl însoţeşte pe Dragoş şi la şcoală. Îşi doreşte ca fiul său să nu fie rupt de mediul şcolar şi de alţi copii. Fiecare dimineaţă este o nouă invitaţie la luptă pentru cei doi. E obositor, dar femeia îşi adună zilnic forţele şi o ia de la capăt.

Familia speră să termine casa pentru Dragoş

Dragoş locuieşte în comuna Secu, iar condiţiile de trai nu sunt cele mai bune. Mama sa visează să ridice casa pe care au început să o construiască din banii primiţi drept premiu la o emisiune TV şi să îi amenajeze băiatului său o cameră cu saltea, cu spalier, ca să poată să facă exerciţii de recuperare şi acasă.

„Nu avem condiţii, stăm toţi într-o cameră, eu gătesc într-un beci. Am început să construim o casă cu banii primiţi ca premiu, dar mai avem mult până să o terminăm. Am făcut şi credit pentru că banii nu ajungeau. Veniturile noastre sunt 1400 lei pe lună, din care 500 se duc către bancă. Sunt luni în care tratamentele ajung şi la 600 de lei. La acestea se adaugă cheltuielile cu alimentaţia, care este bazată în special pe fructe şi legume proaspete, dar şi cele cu întreţinerea copilului. Visul nostru e să terminăm casa şi să îi amenajăm lui Dragoş o cameră pentru recuperare, pentru că e foarte greu să ne deplasăm cu el în Craiova. Avem nevoie de o maşină specială… Am avut probleme şi la Bucureşti cu transportul.”

Băiatul are nevoie şi de orteze noi, iar tot programul său presupune costuri greu de acoperit din veniturile familiei.

Dar atâta timp cât există o mică şansă ca Dragoş să se recupereze, orice efort este nepreţuit.

Cum puteţi ajuta

Cei care doresc să îl ajute pe Dragoş să continue lupta pentru viaţă pot suna la numărul de telefon 0756.333.050 sau pot dona orice sumă în contul deschis pe numele Condescu Aniana la BCR: RO95RNCB 0746119449060001.