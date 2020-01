Băncile din centrul Craiovei şi din Parcul „Romanescu“, spoite cu găinaţ de păsări

Salubritatea a început salubrizarea pieţei, ce-i drept cu ceva întârziere. Trebuie să-şi facă simţită prezenţa şi angajaţii RAADPFL, ceva mai des, dacă autorităţile doresc ca această zonă să fie salubrizată complet. Poate şi cei de la Compania de Apă, care trebuie să cureţe gurile de canalizare, unde zac gunoaie şi resturi de tot felul.

Am început să spălăm manual trotuarele din zona centrală încă de săptămâna trecută și am intervenit cu prioritate în locul în care au fost amplasați comercianții de la Târgul de Crăciun (Piața „Mihai Viteazul“, zona pietonală a străzii Unirii, zona Doljana), dar și pe trotuarele de pe strada A. I. Cuza, locații unde am folosit atât detergenți, cât și substanțe degresante. Vom continua această operațiune până la curățarea integrală a pavimentului însă, pentru viitor, pentru a asigura o curățare rapidă și ecologică în aceste spații, intenționăm să achiziționăm un utilaj profesional care folosește soluția spălării cu abur la presiuni mari, fără alte substanțe,

a precizat pentru GdS, Cristina Ghenea, purtător de cuvânt al SC Salubritate Craiova SRL.