La fel ca autobuzele: Aplicaţia RAT merge, dar mai scârţâie

Călătorii RAT din Craiova au la dispoziţie o aplicaţie de telefonie mobilă pentru achiziţia de bilete şi abonamente. Teoretic, aplicaţia le pune la dispoziţie şi informaţii în timp real privind traseul mijloacelor în transport în comun. Teoretic. Pentru că practic, timpii de pe ecranul telefonului reflectă doar orarul standard al RAT, nefiind momentan bazată pe datele GPS.

Craiova face paşi mărunţi spre un obiectiv în aşteptare de ani întregi: modernizarea sistemului de transport în comun din Craiova. Planurile sunt multe, de la achiziţia de autobuze electrice sau tramvaie noi, împiedicată în tot felul de neajunsuri, la dotarea mijloacelor de transport în comun cu cititoare de carduri, carduri contactless pentru călători şi panouri electrice de informare în staţii, care să funcţioneze cu adevărat cândva, într-un viitor incert.

60 de minute pentru o călătorie

De puţin timp, craiovenii îşi pot descărca pe telefon aplicaţia Craiova Transport, pusă la dispoziţie printr-un parteneriat cu Telelink Services România, care oferă soluţii smart de transport. Prin intermediul aplicaţiei, se pot cumpăra bilete şi abonamente. Plata se face online, cu cardul. Călătorul activează apoi biletul când urcă în mijlocul de transport şi pe ecran apare un cronometru. Ai la dispoziţie 60 de minute pentru călătoria activată.



Există, în mod cert, un mare avantaj al achiziţiei unui astfel de bilet. Călătorul poate, în aceste 60 de minute, să schimbe mai multe mijloace de transport fără a fi nevoit să cumpere alt bilet. Aşadar, pentru o călătorie mai lungă, care implică schimbarea mijloacelor de transport, nu mai trebuie să plăteşti două bilete. Dacă te grăbeşti puţin, ai şansa de a folosi acelaşi bilet şi la drumul de întoarcere. Opţiunea unei călătorii de 60 de minute (sau chiar de 90, în unele locuri) există de multă vreme în alte locuri. Iată că normalitatea ajunge, după ani de zile, şi la noi.

Arăţi aplicaţia, controlorii bâjbâie

Dacă îţi iei abonament prin intermediul aplicaţiei, când intri în cont se va afişa perioada rămasă până la expirarea acestuia. Aşadar, pe ecran va apărea o menţiune de tipul „20 de zile rămase”. În continuare, ca şi în cazul unui bilet, rămâne opţiunea de activare a călătoriei.

În cazul unui abonament pe toate liniile, aceasta este, însă, lipsită de sens. Timp de o săptămână sau o lună, conform opţiunii, ai oricum acces nelimitat la orice linie de transport în comun. De ce ar trebui să mai activezi călătoria, dacă nu mai sunt relevante cele 60 de minute? Ei, iată o întrebare problematică pentru controlorii RAT.



Vineri dimineaţă, m-am întâlnit într-un autobuz cu doi controlori, o doamnă şi un domn. Nu erau deloc edificaţi în această privinţă. „De ce nu aveţi activată călătoria? Trebuia să o activaţi!” spune doamna. Deşi activasem călătoria, în ciuda nonsensului acestui gest, tocmai pentru a preîntâmpina astfel de întrebări, când am intrat în aplicaţie, aceasta nu mai afişa cronometrul. Am încercat din nou să activez călătoria şi nu a mers, mesajul fiind că există deja o călătorie activă. Între timp, le-am explicat celor doi controlori că este, oricum, inutilă această activare pentru că am un abonament pe toate liniile, iar aplicaţia le arăta clar că mai am 20 de zile rămase. Doamna nu pare să înţeleagă şi insistă că trebuia activată călătoria. Lângă mine, un tovarăş de drum cu aceeaşi problemă. Nu activase nicio călătorie, pentru că avea abonament şi nu i se părea necesar.

Dacă scanarea codului nu merge, se face poză

Controlorii au dorit apoi să verifice codul QR al aplicaţiei. Însă, surpriză. Eram într-un autobuz nou, iar în noile autobuze „nu au ce le trebuie pentru scanarea codurilor”. Aşa că s-au adaptat situaţiei, ca la români. Au făcut poză cu propriul telefon la telefonul meu de călător cu codul QR şi au trimis-o apoi unui coleg pentru a verifica. Tot demersul a durat suficient încât să ajungem de la staţia unde au urcat la următoarea, unde trebuia să cobor. Aşadar, mi-am luat telefonul şi m-am dat jos, lâsându-i să se lupte cu provocările tehnologiei.

Informaţii despre mersul autobuzelor în timp real, „în curând”

Reprezentantul Telelink, Alexandru Irimia, explica anul trecut că sistemul electronic le va oferi călătorilor acces în timp real la traseele RAT. Acest acces în timp real a rămas, însă, la stadiul unui deziderat. Aplicaţia afişează, în prezent, numai graficul furnizat de RAT. Un călător a transmis un mesaj creatorilor aplicaţiei, semnalând că „orele nu sunt actualizate”. Răspunsul a fost că în acest moment se fac teste pentru implementare, astfel încât informaţia transmisă în aplicaţie să fie bazată pe datele GPS ale vehiculelor, nu după grafic. „Sperăm să fie implementate în curând. Vă mulţumim pentru înţelegere!”, transmite dezvoltatorul aplicaţiei. Cum în România „în curând” e sinonimul incertitudinii temporale absolute, vă sfătuim să nu fiţi prea optimişti.



Cel puţin avem aplicaţie. Merge? Merge. Ce-i drept, mai scârţâie pe ici, pe colo, dar călătorii RAT Craiova sunt deja obişnuiţi cu scârţâitul.