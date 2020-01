ANAF, în control la Complexul Energetic Oltenia

„Am tot avut parte de controale în ultimul an. Ultima data Curtea de Conturi a stat șase luni la Complexul Energetic Oltenia. Acum este ANAF. Sunt verificările care se fac și există toată deschiderea față de toate organele de control. Am avut, de asemenea, în ultimul an și două verificări de la Corpul de Control al Ministrului Energiei și de la Corpul de Control al premierului. Sunt controale în urma cărora au fost trasate și anumite sarcini pentru a fi remediate anumite probleme. Alte aspect au fost contestate la instanță”, a declarat Sorinel Boza, managerul Complexului Energetic Oltenia.