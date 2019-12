La aproape o lună de când managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Craiova a fost demis pe baza unei cereri false, Ministerul Sănătăţii refuză, în continuare, să îşi asume o poziţie cu privire la această situaţie. Aşadar, nu ştim nici în acest moment cum a fost posibil ca directorul unui spital să fie demis în asemenea condiţii. Cu o lipsă totală de respect faţă de public, Ministerul Sănătăţii refuză în continuare să ofere informaţii. Iată cum arată în ţara noastră comunicarea şi transparenţa la o instituţie de acest nivel. Ca să nu mai vorbim despre asumarea vreunei responsabilităţi.

Situaţie stranie, Ministerul tace mâlc

A trecut aproape o lună de când managerul Eugen Georgescu a primit pe pe faxul SJU Craiova un ordin prin care i se comunica faptul că i-a încetat contractul de management, ca urmare a unei cereri de demisie. Potrivit IPJ Dolj, în aceeaşi zi, Georgescu a făcut o reclamaţie prin care anunţa că cineva a făcut cererea de demisie, în fals şi în numele său. La acel moment, directorul SJU Craiova, Eugen Georgescu, a declarat pentru Gazeta de Sud că aşteaptă ca justiţia să îşi facă datoria. „Am făcut plângerea penală acum câteva zile şi aştept să-şi urmeze cursul în justiţie“, a spus el.



Contactat peste câteva zile pentru a oferi informaţii despre un subiect legat de spital, l-am întrebat pe Eugen Georgescu şi despre situaţia sa, după emiterea ordinului de încetare a contractului de management. Directorul s-a rezumat să spună doar: „Dacă aş fi fost demis, nu aş mai fi vorbit cu dumneavoastră în acest moment“.

Aproape o lună şi niciun răspuns

Contactat în repetate rânduri de jurnaliştii Gazetei de Sud, purtătorul de cuvânt al Ministerului, Oana Grigore, a fost incapabil să ofere un răspuns. La 15 noiembrie, când situaţia a răsuflat în presă, în ciuda insistenţelor GdS, Ministerul Sănătăţii nu a emis niciun punct de vedere.



La două săptămâni distanţă, am încercat din nou să obţinem o poziţie oficială. Purtătorul de cuvânt, însă, a răspuns că nu este la curent cu subiectul şi că se va informa.

„Eu nu ştiu, în acest moment, despre situaţia domnului manager. Lăsaţi-mă să mă interesez şi cu cea mai mare plăcere vă voi spune punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii“, a spus, în primă instanţă, Oana Grigore. Apoi, însă, a refuzat să mai răspundă la telefon şi la mesajele transmise.



La două săptămâni distanţă de această a doua tentativă, ne-am simţit mai norocoşi. Am reîncercat să obţinem o declaraţie de la Minister cu privire la situaţia inedită de la SJU Craiova şi ni s-a răspuns pentru a doua oară la telefon. După ce am reuşit cu greu să stabilim un contact telefonic cu purtătorul de cuvânt, am fost trimişi din nou la plimbare. Am fost „încălziţi“ cu promisiunea că vom fi primii care vor afla ceva, atunci când va exista o poziţie asumată de Minister. Apoi telefoanele şi mesajele noastre au fost, din nou, ignorate.