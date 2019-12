Cum poţi ajuta doi fraţi mergând la teatru

Ovidiu (9 ani) şi Lucian (5 ani) sunt doi frați care, în mai puțin de două luni, au rămas fără părinți. Mama a decedat după o operație pe creier. Bunica le-a spus că mama a plecat la ceruri, aşa că băiatul cel mic credea că e plecată cu avionul. Striga mereu, când auzea sau vedea unul, „Vine mami, vine mami, şi-mi aduce mute, mute!“. Multe jucării, se gândea el.

Tatăl nu a putut face față tragediei, aşa că a ales să-și pună capăt zilelor. Cei doi copii au rămas în grija bunicii din partea mamei.



Trauma a fost resimțită din plin de cei mici, care se confruntă nu doar cu probleme emoţionale, ci şi cu unele de ordin fizic. Amândoi sunt supraponderali. Greutatea le afectează creşterea, dar implică şi alte riscuri asupra sănătăţii lor. Din cauza kilogramelor în plus, Ovidiu, diagnosticat cu hipospadas median, care îl împiedică să urineze normal, nici măcar nu poate fi operat. Medicul nu poate interveni chirurgical până când copilul nu va mai slăbi. Micuţii au nevoie de psihoterapie, kinetoterapie și de nutriționist, ca Ovidiu să poată beneficia de operație cât mai curând.

Un ONG cât o mare familie

Nicoleta Neicu Diaconu, fondatoarea Asociaţiei „Life is Better with Friends“, ajută familii monoparentale din 2013. În activităţile ONG-ului se implică acum şase fete. Toate fac voluntariat. Nicoleta spune că, în 2013, a început prin sprijinirea a trei familii. Acum, „Life is Better with Friends“ se ocupă de 25 de familii monoparentale şi 75 de copii. Cei mici sunt implicaţi în activităţi, tabere, primesc suport psihologic, se bucură împreună la petreceri organizate special pentru ei.

Asociaţia „Life is Better with Friends“ a apărut în viaţa lui Ovidiu şi a lui Lucian într-o zi de decembrie, când membrii ONG-ului au ajuns la ei cu alimente şi cadouri de Crăciun. La începutul acestui an, echipa i-a inclus în marea familie şi i-a implicat în activităţile organizate de ONG. Astăzi, Nicoleta este, pentru Ovidiu şi Lucian, „mami“. „Când am început să îi luăm la activităţi, erau foarte timoraţi, nu aveau puterea să comunice, stăteau deoparte. Acum se bucură, se joacă, zâmbesc. La ultima petrecere, acum trei săptămâni, dansau, erau fericiţi. Cineva trebuie să se zbată pentru ei. Bunica este şi ea bolnavă, are probleme cu inima, este în vârstă. Vrem să ne asigurăm că viitorul lor va fi cât se poate de normal. Deşi au trecut prin atâtea, şi-au păstrat încă inocenţa aceea de copil, bunul-simţ. Sunt nişte copii minunaţi“, spune Nicoleta.

1 de 3

Prietenii teatrului îi pot ajuta la Gala TNC

Cei care doresc să îi ajute pe cei doi fraţi trebuie să ştie că, pe 20 decembrie, Teatrul Naţional „Marin Sorescu“ organizează Gala TNC, iar participanţii la eveniment vor contribui, indirect, la sprijinirea copiilor. O bună parte din banii donați de către public la Gala TNC 2019 vor merge către ei, iar restul către activitățile curente ale Asociației „Life is better with friends“. Aflată la cea de-a patra ediţie, Gala TNC este, de această dată, gândită pentru comunitate, prin ajutorul comunităţii. „Ne-am gândit că trebuie să folosim acest eveniment special pentru a ne întoarce către comunitate. Şi atunci, cu sprijinul Asociaţiei «Life Is Better With Friends», am hotărât să aducem o nouă înfăţişare galei noastre. Suntem bucuroşi de colaborarea cu acest ONG, care, în foarte puţin timp, a făcut foarte multe lucruri. A reuşit să cumpere chiar şi o casă pentru o familie. Familiile acestea monoparentale devin o familie pluriparentală, o adevărată comunitate. Când construieşti ceva, e foarte important să construieşti şi o comunitate, în care fiecare sprijină pe celălalt şi, împreună, toţi reuşesc să devină o forţă prin ei înşişi“, spune Vlad Drăgulescu, directorul artistic al Teatrului Naţional „Marin Sorescu“.

Cel mai preţios dar

Participarea la eveniment se face în baza unei donații în valoare de minimum 100 de lei. „Va fi un eveniment tip cocteil. Avem tot ce trebuie pentru o seară perfectă. Mâncare, băutură, momente artistice. Le mulţumim celor care s-au alăturat cauzei: No Antidote, Rozalia Pataki, trupa Perfectly Simple, DJ Giuliano“, transmite Vlad Drăgulescu. Acesta ţine să menţioneze că gala va fi una atipică: „Va avea loc în foaier, nu în sală. Vom vorbi despre teatru, dar şi despre comunitate, despre oameni, despre public, despre oraşul nostru şi despre felul în care teatrul reuşeşte să se întâlnească cu fiecare parte a lui. Poţi merge la un actor, la un regizor din teatru şi poţi să îi pui întrebări, poţi să îl cunoşti“.

Nicoleta Neicu Diaconu crede că gala este, de fapt, doar un ambalaj în care se îmbracă unul dintre cele mai de preţ daruri: „Indiferent cum se cheamă, că e gală sau acţiune caritabilă, contează, de fapt, că, prin ceea ce faci, le readuci acestor copii zâmbetul“.

*Invitațiile de participare sunt disponibile la

Agenția teatrală T. 0251413677

Style Affairs: Fiorela Costea T. 0765436855

Prokinetic: Simona Pața T. 0768680619

**Numărul de locuri este limitat la 300.