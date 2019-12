Matinali cu Dadana, matinalul în care DJ-ul doarme la radio

La propriu. Când şi-a dat seama că o să facă un matinal, prima dată a zis „În niciun caz!“, apoi, s-a crizat, apoi a făcut un pariu cu ea însăşi. După care Dana Liţă şi-a ales canapeaua, şi-a luat pijamalele şi s-a mutat cu somnul în radio. La Radio Sud, acum vreo două săptămâni. Am decis să mai aşteptăm puţin cu promovarea, ca să fim siguri că se trezeşte.

Matinal cu un DJ care doarme şi patru mascote care chiţăie

„Matinali cu Dadana“ e de luni până vineri la 7.00, pe 97,4 FM, şi vă ajută şi pe voi să vă treziţi, cu ajutorul Danei şi a patru mascote la fel de zăpăcite ca ea. Dana se joacă, pentru că asta ştie să facă mai bine ca oricine. Iar viaţa e mai frumoasă când te joci.

DJ-ul nostru certat cu dimineţile iese în eter ajutată sonor de patru aliați: Zee, Fuse, Pogo si Bubbles. Sunt arsenal de emisiune. Sunt ca un câmp minat. Te lovești de ei peste tot, scot tot felul de sunete. Ca să şi vedeţi cum arată o zi alături de ei, nu doar să auziţi, găsiţi poveşti colorate pe pagina de facebook a emisiunii „Matinali cu Dadana“. „În emisiune, Pogo, Zee, Fuse si Bubbles nu vorbesc, dar scot nişte sunete așa… de bucurie și uimire, că te zăpacesc şi chiar te trezesc!“, mărturiseşte entuziast DJ-ul matinalului Radio Sud.

O dimineaţă NECESARĂ

„După primele zile în care ne-a fost greu să ne acomodăm cu patul, cu noul perimetru de dormit și cu trezitul înainte de a se crăpa de ziuă, acum am început să intrăm și noi în rând cu lumea de pe-aici. Când te muţi într-un loc nou, ai nevoie de un timp să te împrieteneşti cu pereţii, înainte să poţi numi acel loc „acasă”. Aşa că ne-am împrietenit cu pereţii, cu mocheta din emisie, cu fereastra dinspre stradă, care ne-a făcut să ne gândim că, în alergătura pietonilor şi a claxoanelor de maşini, suntem… O DIMINEAŢĂ NECESARĂ!“, reuşeşte să zică Dana, după ce face ochi.

Pentru ascultători, extraordinarul poate fi că Dana chiar şi-a instalat dormitorul în radio. Dar, pentru Dana, extraordinarul constă în faptul că ea, care nu s-a trezit niciodată la ora 6.00, o va face mereu de aici încolo.



„«Matinali cu Dadana» este un pariu, sincer. Un pariu cu mine! Nu pot să mă trezesc dimineaţa devreme… nu pot, pur şi simplu! Va fi singura emisiune matinală în care DJ-ul doarme la radio şi tot acolo se trezește. Altfel, n-ar fi în stare! Urăște diminețile. E o provocare pentru el. Are un record personal de nereușite cu trezitul ăsta, și vrea să-l bată invers. Cel puțin o vreme, până își redefinește fusul şi bioritmul. Chiar putem spune că-și dă un restart la viață“, spune Dana.

Ce se-ntâmplă, totuși, de la 7, pe Radio Sud?

Cum arată o dimineaţă cu Dadana? Mai bine vă spune ea: „La fix 07 avem semnal sonor și intrăm în undă. Se-ntâmplă atâtea lucruri la Matinal că nu au loc să vi le spun aici.

Ce mă ține cu adevărat trează este muzica: cea mai bună! Pe la 7 încep să casc, la 8 începem să ne concentrăm, pe la 9 ajung colegii mei în redacție, facem poze și ne mai râdem un pic, uneori se aude și în emisie, iar la 10 punem punct, terminăm și ieşim din eter. Simplu, tată, simplu! Ei… dar cu trezitul chiar e o problemă. Un pariu pe care trebuie să-l câștigăm!“.

Până la ora 10.00, „Matinali cu Dadana“ oferă un matinal esențial ale zilei în curs, al zilei precedente și al celei care va să vină. Dadana e la curent cu poveștile orașului și cu detaliile evenimentelor. Emite filozofii matinale, vă împărtăşeşte povești reale, posibile, inspiraționale. Munca la radio nu îi e străină. A lucrat pe toate tronsoanele, mai puțin la matinal. A făcut şi emisiuni de noapte. Ca o mănușă îi veneau.

„Mă despărțeam de radio la 5-6 dimineața şi mă-mbrățișa patul imediat. Aveam o maximă satisfacție, orașul se trezea, lumea se-mbrăca, iar eu săream direct în pijama. N-am nimic împotriva oamenilor matinali. Pare să le placă să fie treji la 6 dimineața sau alte ore din astea demente la care te hotărăști să sari din pat ca un hopa-Mitică într-un desen animat. Clar funcționează pentru ei, probabil pentru că sunt genul de persoane care se culcă la ore rezonabile. Sau cam pe la ora aia la care noi, toți ceilalți, ne gândim ce să mâncăm seara“, glumeşte DJ-ul matinal, după vreo trei cafele şi un pui de somn tras în timpul emisiunii, cât bagă o melodie.

Puţină nebunie nu strică nimănui

Lumea chiar are nevoie de mai multă nebunie, teatru, comunicare dincolo de cuvinte şi de mai puţine griji, frustrări, relații disfuncționale, ură sau invidie, crede Dadana. „Și, ce să vezi, sunt eu bunul samaritean! M-am găsit!” exclamă pusă pe şotii, ca întotdeauna. „Ca să am un start bun şi încă un plus de motivaţie. Pentru că, atâta timp cât am la radio o zonă de confort şi o să mă simt ca ACASĂ, o să fie bine!“.



Dacă vă întrebaţi cum arată o zi cu Dadana, Pogo, Fuse, Zee şi Bubbles, aruncaţi un ochi sau doi la pagina Facebook a emisiunii „Matinali cu Dadana“.

Dar, întâi de toate, staţi pe frecvenţa 97,4 FM de la 7.00 la 10.00! Câteva minute din emisiune poți asculta aici: