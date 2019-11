„De dimineaţă, am urmărit modul în care se cară gunoiul. Infirmierele ieşeau cu încălţămintea şi îmbrăcămintea de clinică şi cărau gunoiul menajer, dar şi gunoiul toxic. Era lipit de haine. S-au întors în clinică purtând acelaşi echipament.

Am vorbit cu autorităţi, cu miniştri. Mi-au spus: aveţi dreptate, vom lua măsuri. Când am văzut mormanul de gunoi de acum trei ani la fel ca atunci, mi s-a făcut rău. Baia pe care am filmat-o acum un an aici, la UPU, arată mai rău acum. Şi zona cu vestiarele medicilor este mizerabilă. Iar motivul pentru care jegul nu dispare din spitalul din Craiova este politizarea. Dacă managerul ştie că are protecţie politică, nu va mişca nimic. Acest raport datează din martie şi este acest jeg şi acum, iar în curte încă există mormane de gunoi“.