Investiții de milioane de euro în infrastructura rutieră la Rovinari și Târgu Jiu

„Miercuri, am semnat contractul de finantare pentru transportul public pe ruta Rovinari – Târgu-Jiu. Intr-o scurta perioada de timp o sa lansam apelul de licitatie, ca sa putem avea aceste autocare electrice, care vor circula pe ruta Rovinari – Târgu-Jiu. Vor fi în condiţii europene, vom avea un depou, staţii de incarcare rapida moderne, statii de calatori cu ticketing, cu sistem automat pentru cumpărarea biletelor, cu GPS-uri ca să poţi să vezi unde este autobuzul. In cadrul acestui proiect, vom putea aduce forta de munca din localitatile limitrofe la noile fabrici din oras si nu numai, angajatii CE Oltenia se vor putea bucura si ei de aceste servicii şi, cel mai important pentru noi, locuitorii din Rovinari vor circula cu preţuri minime. Am convingerea ca acest proiect este unul din cele mai așteptate de orașul nostru. Va mulțumesc dragi prieteni pentru sprijin!”, a declarat Robert Filip, primarul din Rovinari.