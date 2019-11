„Am votat pentru schimbare, dar nu cred că va veni”

E ora 11.00 dimineaţa şi liniştea domneşte peste străzile comunelor din Dolj. Nimic nu ar trăda că este zi de vot. În preajma secţiilor de votare, rar vezi patru – cinci oameni deodată. În multe dintre secţii, nu am găsit niciun votant. „Linişte şi pace“, ni se spune la Cerăt. La fel şi la Giurgiţa, şi în Afumaţi.



Până la ora 11.00, în localităţile prin care trecem au votat în jur de 10% dintre alegătorii de pe listele permanente. Nici la oraş lumea nu se înghesuie să voteze. La Băileşti, găsim trei oameni într-o secţie de vot. Mai activi au fost oamenii la Secţia nr. 432 din Perişor, unde, până la ora prânzului, votaseră 25,56% dintre alegători. 30% dintre ei pe listele suplimentare. „Suntem harnici. Avem şi piaţa aici, aproape“, explică unul dintre membrii comisiei. Şi la Radovan numărul de voturi era ceva mai mare. La Secţia nr. 459, aproape 50% dintre votanţi se aflau pe listele suplimentare, 81 dintre cei 174.

1 de 7

„Viitorul preşedinte să ne aducă liniştea, că mai mult nu poate face“

Rareori ne întâlnim cu câte o persoană sub 50 de ani în secţii. Mulţi oameni îşi târăsc bătrâneţile spre votare, cu chipurile resemnate. Unii mărturisesc din prima cu cine votează. Alţii se feresc să spună, dar toţi vor acelaşi lucru. Să fie mai bine.



Dintre cei cu care ne-am intersectat drumurile, câţiva l-au votat pe Mircea Diaconu. „E singurul om care merită. E singurul necompromis, domnule“, spune un alegător. Altul crede că el ar putea aduce o schimbare, după 30 de ani de când o tot aşteaptă.

„Nu vedeţi ce se întâmplă? Pleacă în Austria cu pădurile noastre. În cultură nu se mişcă nimic… Au lăsat muzeele în paragină. Ne-am săturat de domnul Iohannis. Am trei copii în Anglia. Fiecare votează ce vrea, dar şi ei vor o schimbare“, spune Florea Albăstroiu, în vârstă de 66 de ani, care crede, totuşi, că niciunul dintre candidaţi nu are ce îi trebuie. A votat, de fapt, răul cel mai mic.



Eugen Purcărea are 50 de ani. A venit în cârje la secţia din Segarcea, ca să voteze pentru un om „care să ne aducă liniştea, pentru că mai mult nu poate face“.

Pensia decide votul

Pentru majoritatea, nici nu mai contează ce se votează sau numele de pe liste. Ei vor doar un singur lucru: să îşi primească pensia. „Spun că nu au bani să dea pensii la oameni? Oamenii au muncit 45 de ani şi vin apoi să spună că taie pensiile. De ce să le taie sau de ce să nu le mărească? Că nu e sustenabil? Nu mă interesează, te împrumuţi şi îmi dai, că eu nu trăiesc două vieţi. Eu trăiesc o viaţă şi am dreptul la o pensie decentă, să pot trăi. Noi am clădit poporul ăsta. Ni s-a reţinut 20% din salariu şi nu ne-am supărat, ca să clădim ţara. Şi am clădit-o! Şi au venit acum unii de dreapta şi zic că nu au de unde“, se plânge Dumitru Drăgoianu, în vârstă de 67 de ani.

Pensionarul îşi arată neîncrederea în verticalitatea lui Klaus Iohannis: „Şapte case în Sibiu cu salariu de profesor? Se făceau meditaţii clandestine pe timpul lui Ceauşescu? În halul ăsta? Hoţul strigă hoţii!“. Alături de el, alt pensionar, ajuns la 74 de ani, crede că lipsa banilor de pensii e cauzată de lipsa de diferenţiere: „Au greşit că nu au făcut diferenţierea pensiilor. De ce să îi dai celui care câştigă 14.000 de lei o mărire de 15% şi unuia care are 600 de lei îi dai la fel? Să fi făcut o grilă. Mărim pensiile până în 10.000. Peste, nu mai dăm nicio mărire!“, propune Ştefan Daja.

„Să facă legi, că te omoară pe stradă“

În Secţia nr. 178 din Băileşti, ne întâlnim cu Ştefan Bojin. Are 48 de ani şi votează pentru a-şi face datoria. Nu crede, însă, că lucrurile vor sta altfel: „Am votat pentru schimbare, dar nu cred că va veni. Dar da, totuşi votez, pentru că e dreptul nostru şi trebuie să ne facem datoria“.



Tot în Băileşti, un cuplu secretos nu doreşte să îşi dezvăluie intenţia de vot. „Votul e secret! Votăm cu cine iese“, ne spun cei doi soţi, citind cu atenţie modelul buletinului de vot afişat lângă uşa de la intrarea în secţie. Soţul pune apoi degetul pe numele lui Alexandru Cumpănaşu şi îi şopteşte discret doamnei: „Uite-l aici!“.



La Podari, un domn care tocmai a votat ne spune doar ce ar trebui să facă preşedintele care va fi ales pentru următorii ani: „Legi, să facă legi, că te omoară pe stradă“. La Radovan, două femei se ţin de cot şi merg cu pas hotărât spre secţie: „Votăm PSD-ul că ne-a mărit pensia! Pe Viorica o votăm!“. Acelaşi candidat are simpatizanţi şi la Giurgiţa: „E un om fără probleme penale. O femeie din popor care ţine cu poporul“. Alt alegător mărturiseşte ce şi-ar dori de la candidatul PSD, dacă ar câştiga alegerile: „Dacă iese preşedinte, să facă un lucru bun pentru România, nu cum a făcut Iohannis. Să pună justiţia la punct, că a luat-o razna. Creşterea puterii de cumpărare, pensii, salarii, asta avem nevoie“.



Alegătorul intră în secţie, în timp ce noi ne continuăm drumul în aceeaşi linişte, de parcă ar fi o duminică precum oricare alta.