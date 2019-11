Protest spontan la Spitalul Județean de Urgenţă (SJU) din Craiova. Medicii au amenințat joi cu blocarea activității și au cerut demisia managementului. Din cauza nemulţumirii angajaţilor că nu şi-au primit voucherele de vacanţă, ies la iveală probleme mai mari, care afectează, în primul rând, pacienţii. În spital nu există căldură. Bolnavii sunt încălziţi cu improvizaţii, iar cauza situaţiei nu există de ieri, ci de ani buni, numai că nimeni nu s-a sinchisit să o rezolve. Angajaţii spun că nu sunt nici medicamente necesare tratării bolnavilor.

Situaţia spitalului este dezastruoasă, acuză personalul care a protestat pe scările unităţii, dar şi la uşa managerului Eugen Georgescu. „Spitalul nu are căldură. Nu putem să ne desfăşurăm activitatea, sunt probleme de funcţionare. Ni se spune că nu sunt bani, dar este vorba şi de o gestionare defectuoasă a banilor. Lucrurile trebuie analizate şi prioritizate. Şi aşa nu acoperim normele. Tot anul ni s-a permis că se vor face angajări”, spune Corina Ionaşcu, preşedinte executiv al Sindicatului Unimedical Craiova.

„Cum e să fii încălzit cu sticla de apă în sala de operaţii?”

Deşi marea supărare a personalului SJU Craiova o reprezintă faptul că nu au fost primite voucherele de vacanţă, cea mai importantă problemă a momentului este lipsa căldurii. Iar în lipsa tichetelor de vacanţă, oamenii îşi varsă toate ofurile. Pe holurile spitalului, aşteptându-şi reprezentanţii să iasă din biroul unde poartă discuţiile cu conducerea, angajaţii se plâng de cele mai diverse neajunsuri. „Vi se pare normal să existe doar două infirmiere pe noapte la Reanimare?”, întreabă o infirmieră care îl invită pe manager să se confrunte şi el cu dificultăţile pe care le întâmpină zi de zi personalul. „Am înţeles că o să ne pună să lucrăm trei sau patru zile pe lună fără să fim plătiţi”, adaugă o colegă, care spune că „aşa se aude, iar când se aude, cam aşa se şi întâmplă“.



Alte asistente şi infirmiere vorbesc despre lipsa căldurii şi spun că s-au săturat de minciuni. „Anul trecut, ne-au spus că au legat Secţia de Cardiologie şi că merge căldura acolo. De fapt, nici acolo nu este căldură, este o minciună. Personalul de acolo tremură de frig, la fel şi pacienţii pe masa de operaţie“. „Cum ţi-ar fi să te încălzească în sala de operaţii cu sticle de apă caldă?”, îşi întreabă o asistentă colega.

Problemă nesoluţionată de câţiva ani

Eugen Georgescu a explicat că problema căldurii persistă de câţiva ani. Aşadar, situaţia nu este o noutate, dar nimeni nu a făcut nimic să o rezolve în tot acest timp. „Au mai fost situaţii asemănătoare în ultimii trei-patru ani. Este vorba despre nişte piese care ar fi trebuit schimbate încă de acum zece ani. Firma va veni săptămâna viitoare. Este o situaţie foarte grea. Noi am demarat procedura pentru achiziţia acestor piese încă de la începutul anului, dar a durat şi expertiza tehnică. Acum firma aşteaptă piesele din străinătate şi în două săptămâni se va remedia situaţia“.



În privinţa lipsei de medicamente şi trimiterea pacienţilor la farmacii, atât managerul, cât şi purtătorul de cuvânt al spitalului spun că, dacă pacienţii sunt trimişi să achiziţioneze medicamente de la farmaciile de lângă spital, sumele plătite li se vor deconta. Trebuie numai ca medicul să le prescrie reţetă şi oamenii să vină să îşi deconteze cheltuielile. Teoretic, totul sună bine. Practic, însă, reprezentanţii sindicatului spun că oamenii nici nu ar trebui trimişi după medicamente. Ca să nu mai vorbim de faptul că unele sunt fără reţetă şi nedecontate.

Încă o săptămână de aşteptare

Angajaţii nemulţumiţi că se apropie finalul de an şi nu vor mai avea şansa de a-şi primi voucherele de vacanţă ameninţă şi cu instanţa. „Am cerut situaţia economico-financiară a spitalului, am cerut schema pe categorii de salarii. Nici până acum nu am primit-o. Am cerut vouchere măcar pentru personalul cu salariile cele mai mici, aşa a fost discuţia încă din primăvară. Toate spitalele din judeţ au luat aceste vouchere, noi suntem în decembrie aproape şi nu au niciun gând să ni le dea”, spune Corina Ionaşcu.



Un brancardier care şi-a pierdut răbdarea iese din sala de consiliu, unde managementul discută cu câţiva reprezentanţi ai angajaţilor, şi anunţă că nu s-a rezolvat nimic. „Le-am zis că e dreptul nostru să primim aceste vouchere. O să îi dăm în judecată. În alte oraşe au câştigat în instanţă aceste tichete“.

Conducerea spune că voucherele nu sunt obligatorii



Cristina Geormăneanu, purtătorul de cuvânt al SJU Craiova, precizează, însă, că voucherele nu sunt o obligativitate. „Legea nu este cu titlu imperativ. Se pot acorda vouchere dacă suma este prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Ministerul Sănătăţii“. Spitalul a avut prevăzute în buget sumele pentru acordarea tichetelor de vacanţă, însă conducerea spune că au apărut cheltuieli suplimentare neprevăzute şi sumele au fost redistribuite. Este vorba, mai exact, de repararea aparatelor CT în urma vizitei Ministrului Sănătăţii, Sorina Pintea.



Ion Cotojman, preşedintele Federaţiei Sindicale Hipocrat, a menţionat, la finalul întâlnirii cu managerul Eugen Georgescu, că s-a luat decizia de a mai aştepta o săptămână răspuns la solicitările angajaţilor. „Conducerea a promis să analizeze bugetul până săptămâna viitoare şi să încerce să găsească o soluţie împreună cu directorul financiar“.