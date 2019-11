Ne lasă GDPR-ul să trecem numele proprietarilor pe lista de întreţinere?

Noi afişăm numele şi prenumele proprietarilor. Eu la asociaţie am luat de la proprietari acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Le-am transmis un formular, oamenii au semnat. Am întrebat înainte la poliţie şi mi-au explicat că este bine cum am procedat. Am sunat şi am vorbit şi la Bucureşti. Am înţeles că este necesar să ne înregistrăm. Avem programul pe calculator cu nume şi prenume proprietar. Eu aşa fac, spune Gheorghe Albu, preşedintele Asociaţiei de proprietari nr. 1 Mirceşti.