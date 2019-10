Edilii din Târgu Jiu se ceartă pe angajări

Angajările făcute în ultima perioadă în Primăria Târgu Jiu au devenit un motiv de dispută între primarul Marcel Romanescu și viceprimarul Adrian Tudor. Vicele Adrian Tudor a declarat că nu cunoaște numărul de angajați ai instituției.

De asemenea, acesta a depus și o adresă la serviciul Resurse Umane din cadrul instituției pentru a afla câte angajări s-au făcut, ce transferuri și câți oameni lucrează acum pentru municipalitate. Edilul nu ar fi primit răspuns la întrebările adresate personalului de specialitate. „Este un material legat de organigrama pe care Consiliul Local trebuie să o aprobe la propunerea primarului.

Nu am făcut nimic altceva decât să îl întreb și eu pe primar câți angajați are Primăria Târgu Jiu. Nu a vrut să comunice acest lucru și nu am înțeles de ce. Nu este normal acest lucru. Este nevoie de transparență în actul de decizie. De asemenea, tind să cred că angajații de la Resurse Umane nu au fost lăsați să ofere informații consilierilor locali. Am pus o întrebare simplă: câți angajați are Primăria Târgu Jiu în acest moment și nu am primit niciun fel de răspuns. Cred că este o informație publică. A făcut angajări în ultima vreme și nimeni nu vrea să spună câte angajări s-au făcut. Noi, viceprimarii, nu aflăm informația concretă pentru că suntem ocoliți“, a declarat Adrian Tudor, viceprimarul din Târgu Jiu.

Replica primarului din Târgu Jiu către viceprimar

În replică, primarul Marcel Romanescu spune că încă nu a apucat să răspundă solicitării lui Tudor, dar și faptul că toate posturile pe care le-a scos la concurs au fost doar după ce acestea au devenit vacante: