Polițistul care a băgat în spital o femeie nu mai avea de trei ani voie să poarte armă

Polițistul din Olt cercetat pentru lovire și alte violențe după ce a băgat în spital o femeie a fost în trecut cercetat disciplinar de mai multe ori, iar de trei ani i s-a retras dreptul de a purta arma din dotare.

Polițistul Nicolae Rotaru, de 34 ani, din Potcoava, cercetat penal pentru lovire și alte violențe, după ce, sâmbătă, ar fi lovit cu pumnii și picioarele o femeie, de 49 ani, a fost și în trecut cercetat disciplinar, iar în cursul acestui an pe numele său au fost deschise alte trei cercetări disciplinare.

Agentul nu mai are voie să poarte armă

Din 2016, agentul nu mai are voie să poarte armă, după ce a fost surprins sub influența băuturilor alcoolice în timpul serviciului, iar la urechile colegilor săi au ajuns informații conform cărora Rotaru și-ar fi amenințat părinții că-i împușcă. La acel moment s-au făcut cercetări, însă au găsit arma închisă corespunzător. I-au suspendat dreptul de a o mai folosi și nu s-a mai revenit asupra deciziei, deși agentul a insistat, chiar în cursul acestui an.

În 2016, polițistul a fost, de asemenea, cercetat disciplinar, pentru ca în iulie 2019 să fie evaluat psihologic, iar concluziile să îngrijoreze.

„A fost identificat un comportament dezadaptativ, fiind constatate probleme de natură psihologică cu risc major. A fost demarată procedura de expertizare medicală a capacității de muncă, agentul fiind inclus într-un program de monitorizare psihologică, până la clarificarea situației medicale“, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Cristian Grigorescu.

Nimeni, în schimb, nu și-a asumat excluderea sa din rândul polițiștilor, deși s-au deschis mai multe dosare de cercetare disciplinară, consumul de alcool fiind principala problemă a bărbatului. De altfel, și sâmbătă, 26 octombrie, când a agresat-o pe femeia din Potcoava, polițistul se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Localnicii din Potcoava spun că polițistul are un comportament inadecvat dinttdeauna și că nu de puține ori a agresat cetățeni, care însă nu ar fi depus plângeri. Sâmbătă polițistul se afla în concediu de odihnă.