Diferenţele la apă rece, motiv de ceartă la asociaţie

Mie mi-a atras atenţia ultima listă la întreţinere, pe luna august, unde diferenţele la apă rece sunt foarte mari. Am mers la asociaţie să întreb. În plus, i-am spus administratoarei Elena Măciucă să formăm un grup de oameni să verificăm apometrele din apartamente. Mi-a spus că sunt pierderi și că diferenţa apare din faptul că s-a citit pe data de 29 ale lunii şi s-a afişat undeva în prima parte a lunii septembrie. După care mi-a spus altă dată.

Am intrat în subsol şi am văzut că indexul pe acel contor era altul 14447, faţă de 14471, cât se facturase. Erau vreo 25 de metri cubi în plus. La asociaţie nu mi-au arătat factura şi tot spuneau că sunt pierderi. Am fost la Apă, am mers la şeful celor care citesc apometrele, un anume Stancu. Nu l-am găsit.

Au sunat-o colegii pe cititoarea respectivă şi ea a spus că va corecta citirea. M-am dus şi în audienţă. Le-am spus ce am depistat şi mi-au dat un răspuns, mai bine nu-l dădeau. Ne fură, pur şi simplu, şi acum cei de la asociaţie dau vina pe cititoarea de la CAO. Eu cred că este o legătură între cei de la asociaţie şi aceşti cititori,

susţine Iulian Ruican, proprietar în blocul 110 B, scara 1.