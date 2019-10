Angajaţii de la Primăria Lipovu nu îşi pot încasa salariile

Angajaţii de la Primăria comunei Lipovu nu şi-au luat salariile pe luna septembrie. Primarul spune că nici nu sunt mari şanse în acest sens nici în zilele următoare. Acesta susține că sunt blocate toate ordinele de plată, inclusiv cele pentru utilităţi, şi că deja a primit somaţie că se va opri iluminatul public. Situaţia este creată de faptul că la primăria respectivă nu există contabil, iar între primar şi secretarul comunei au apărut neînţelegeri.

Primarul comunei Lipovu se plânge că la nivelul primăriei este blocaj total în ceea ce ce priveşte ordinele de plată. Acesta spune că la nivelul primăriei nu are contabil şi că din luna septembrie secretarul primăriei nu mai vrea să dea dispoziţia pentru a împuternici o persoană care să semneze documentele pentru plata salariilor. Edilul susţine că s-a ajuns în această situaţie pentru că secretarul vrea să candideze la funcţia de primar şi că astfel încearcă să îi facă opoziţie.

„Nici un angajat al Primăriei Lipovu nu a luat salariul pe luna septembrie şi nici nu sunt şanse să primească prea curând. Noi nu avem contabil la primărie, iar secretarul nu vrea să dea dispoziţie pentru semnătura specimen. Se opune să mai semneze actele. Este blocaj total. Nu pot să dau nici tichetele copiilor de la grădiniţă. Face aşa pentru că el va candida la primărie“, a explicat Dumitru Dobrescu, primarul comunei Lipovu.



Edilul spune că nu poate să onoreze nici un fel de plăţi. „Nu avem plătite utilităţile. Deja am primit somaţie că ni se va tăia iluminatul public, ceea ce ar fi un dezastru pentru că noi avem şi camere video pentru monitorizarea comunei“, a mai spus primarul Dumitru Dobrescu.

Secretarul primăriei are altă variantă

Secretarul primăriei Lipovu, Aurel Buşică, neagă că ar candida la primărie şi spune că nu poate semna ca să dea împuternicire unei persoane care nu are studii de specialitate.

„Nu candidez la nici o primărie. Nu este adevărat. Problema este că nu avem contabil şi primarul vrea să i se dea drept de semnătură pe acte pentru plata salariilor consilierului juridic care nu are studii în domeniul ştiinţelor economice. Acele acte trebuie să fie semnate de un angajat cu studii în domeniul ştiinţelor economice. Avem doi astfel de angajaţi: o angajată care este la casierie şi care nu are voie să semneze, și mai este o angajată la Taxe şi impozite care are studii în domeniu, dar nu vrea, pentru că are încadrare pe referent studii medii. Pe ultimele două luni am dat dispoziţie pentru consilierul juridic, dar aceasta a expirat și nu mai pot da asemenea dispoziţie. Nu vreau decât să semneze o persoană cu studii în domeniu“, a spus Aurel Buşică, secretarul Primărei Lipovu.

Primarul speră să găsească soluţii la Prefectura Dolj

Secretarul Primăriei Lipovu a mai precizat că din datele care sunt până acum nici nu sunt prea mari şanse pentru a avea contabil la Lipovu, pentru că postul a fost scos la concurs, dar nu este nici un candidat. Secretarul dă la rândul lui vina pe primar.

„Avem postul scos la concurs de zece zile. Pe 21 noiembrie ar trebui să fie concursul, dar nu a sunat nimeni. Nu vine nimeni pentru că noi avem şi încadrările foarte proaste. Coeficientul de salarizare este aplicat la salariul minim din 2015, care era de 1.450 de lei. Cine vine?! În această primărie nu s-a dat nici norma de hrană, nici voucherele de vacanţă“, a mai spus secretarul Primăriei Lipovu.



Pentru că nu există deocamdată soluţie pentru deblocarea plăţilor la nivelul Primăriei Lipovu, edilul spune că va apela la sprijinul Prefecturii Dolj. „Voi merge marţi (astăzi- n.r.) la prefectură ca să le spun situaţia şi pentru a găsi soluţii astfel încât să deblocăm plata salariilor şi celelalte plăţi“, a spus primarul comunei Lipovu.