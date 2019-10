370.000 de lei daune morale pentru moartea unui miner de la CEO

Instanța de judecată a decis acordarea sumei de 370.000 de lei daune morale pentru moartea unui miner din Gorj. Este vorba de Tudor Burducea, un fost angajat al Complexului Energetic Oltenia, în cadrul Termocentralei de la Turceni, decedat în luna ianuarie a anului 2015 în timp ce descărca un vagon de cărbune.

Angajatul a fost strivit de un bulgăre de lignit înghețat pe care încerca să îl desprindă de pe vagon. Salariatul a urcat în vagonul de cărbune, deși nu ar fi trebuit să facă acest lucru. Judecătoria Târgu Jiu a decis, la finalul săptămânii trecute, ca familia minerului să beneficieze de daune morale în valoare de 370.000 de lei, plătibile în solidar de Complexul Energetic Oltenia și doi foști șefi din Termocentrala Turceni.

Ce spune instanţa

„Solutia pe scurt: În temeiul art.25 C. pr. pen, rap la art. 397 C. pr. pen. cu referire la art. 1357 şi următoarele C.civ. admite în parte acţiunea civilă, formulată de către partea civilă Burducea Maria şi obligă inculpaţii Paliu Vlăduţ Virgil, Năboiu Constantin şi SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, în solidar la plata către partea civilă Burducea Maria a următoarelor sume: – suma de 100.000 de lei cu titlu de daune morale; – la prestaţie periodică lunară de 215 lei lunar (calculată ca diferenţă între venitul minim pe economie şi cuantumul pensiei de invaliditate) începând cu data comiterii accidentului, respectiv 7.01.2015 şi în continuare. Respinge capătul de cerere privind plata despăgubirilor materiale. În temeiul art. 25 C. pr. pen, rap la art. 397 C. pr.pen. cu referire la art. 1357 şi următoarele C.civ. admite în parte acţiunea civilă, formulată de către partea civilă Burducea Ana şi obligă inculpaţii, în solidar, la plata către partea civilă Burducea Ana a următoarelor sume: – suma de 100.000 de lei cu titlu de daune morale; – la prestaţie periodică lunară de 623 de lei lunar (…) începând cu data comiterii accidentului, respectiv 7.01.2015 şi în continuare. În temeiul art. 25 C. pr. pen, rap la art. 397 C. pr.pen. cu referire la art. 1357 şi următoarele C.civ. admite în parte acţiunea civilă, formulată de către partea civilă Burducea Constantin şi obligă inculpaţii, în solidar, la plata către partea civilă Burducea Constantin a sumei de 100.000 de lei cu titlu de daune morale. Respinge capătul de cerere privind plata despăgubirilor materiale. În temeiul art. 25 C. pr. pen, rap la art. 397 C. pr.pen. cu referire la art. 1357 şi următoarele C.civ. admite în parte acţiunea civilă, formulată de către partea civilă Burducea Marian Marius şi obligă inculpaţii, în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 70.000 de lei cu titlu de daune morale. Respinge capătul de cerere privind plata despăgubirilor materiale. Obligă inculpaţii, în solidar, la plata sumei de 3.500 de lei, către părţile civile, reprezentând cheltuieli judiciare. (…) Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei“, conform Judecătoriei Târgu Jiu.

Condamnați la închisoare sub supraveghere

Este de amintit că în dosarul penal, deschis ca urmare a morții angajatului Tudor Burducea, instanța a decis condamnarea definitivă la închisoare cu punere sub supraveghere, în ceea ce îi privește pe inculpați. Aceștia sunt: maistrul şef de tură Constantin Năboiu şi şeful de secţie Virgil Paliu Vlăduţ. Acesta din urmă a fost condamnat la doi ani şi trei luni de închisoare cu suspendare pe un termen de supraveghere de trei ani. Paliu Vlăduţ Virgil a fost obligat de Judecătoria Târgu Jiu să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman“ din municipiul Craiova, județul Dolj sau în cadrul Primăriei Municipiului Craiova -SC TERMO CRAIOVA SRL.

La rândul său, Constantin Năboiu a beneficiat de suspendarea sub supraveghere a executării unei pedepse de doi ani şi două luni de închisoare pe un termen de supraveghere de trei ani de la data rămânerii definitive a prezente. Bărbatul a mai fost obligat la 60 de zile de muncă în folosul comunității, la Primăria Turceni. De asemenea, Complexul Energetic Oltenia a primit o amendă penală în valoare de 375.000 de lei.