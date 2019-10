Craiova a ratat titlul de „Capitala Tineretului din România“

„În competițiile la care participăm avem un dicton aici, la Craiova: ținem cu echipa noastră și la bine și la greu! La fel spun și acum: capul sus, vă asigur de sustinerea mea și a administrației pe care o conduc, mai ales acum! Felicitări Constanța, felicitări echipei câștigătoare! Să fiți o capitală a tineretului exemplară în anul 2020! Echipa noastră este câștigătoare chiar dacă nu am primit acest titlu! Am câștigat prieteni, am câștigat experiențe plăcute și mai ales am câștigat proiecte pentru oraș și pentru tineri. Lupta nu se termină însă la Iași: continuă acasă, unde va trebui să găsim modalități de a pune în practică tot ce am gândit împreună pentru acest proiect“, a scris edilul Craiovei pe pagina sa de Facebook.