Craiovean cu centrală, obligat să plătească la Termo

Noi plătim de trei ani căldură la asociaţie, deşi avem centrală de apartament. Când ne-am montat centrală, în urmă cu trei ani, am cerut acordul vecinilor şi al asociaţiei de proprietari.

Am primit acceptul, am întocmit dosarul de debranşare şi am demarat lucrările. Cei de la asociaţie au venit în apartament, au văzut că ne debranşăm, nu a fost nicio problemă. Ulterior, am mers să luăm avizul de la Termoficare.

Aici ne-au spus că nu ne putem debranşa, că suntem în zonă unitară. Nici nu ştim ce înseamnă asta, dar este ciudat că alţi doi vecini ai noştri s-au debranşat fără nicio problemă.

Am înţeles că şi alţi proprietari din alte blocuri sunt debranşaţi. Noi ne-am trezit pe listele de plată că avem de plătit căldură. Am plătit un an, doi, trei. Asociaţia refuză să ne scadă de la întreţinere,

spune proprietarul de la apartamentul 1.