Un bărbat se zbate între viață și moarte după ce a fost lovit cu piciorul în cap

Un bărbat în vârstă de 47 de ani, din satul Rogojelu, comuna Fărcășești, se zbate între viață și moarte pe patul de spital, după ce la finalul săptămânii trecute a fost lovit cu piciorul în cap de un tânăr din orașul Rovinari.

Ionuț Monea s-a întors săptămâna trecută din Germania, unde se afla la muncă. Bărbatul a suferit un accident de muncă și nu a mai putut lucra. Din acest motiv a decis să revină în țară, să se refacă, dat fiind faptul că era obligat să se deplaseze cu ajutorul unor cârje.

Înainte de a ajunge acasă, să își viziteze fiul, Ionuț Monea a decis să treacă mai întâi pe la un local din Rovinari. În acest loc l-a întâlnit pe Ionel Mihai Birică, de 29 de ani, din localitate.

Bărbatul i-a cerut să-i facă cinste cu o bere, dar și cu o sumă de bani. Între cei doi a avut loc un schimb de replici, iar Birică l-ar fi lovit cu piciorul, deși Ionuț Monea era în cârje și nu se putea apăra.

„Vineri a ieșit în oraș. Trebuia să ne vedem. A mers la un local în oraș, să bea o bere, un suc, ceva. Acolo s-a întâlnit cu agresorul, care i-a cerut o bere și niște bani. El a refuzat să îi dea și, când a vrut să plece, a avut loc un schimb reciproc de înjurături.

Agresorul s-a ridicat de pe scaun și i-a dat cu piciorul în față. Tata a căzut pe spate și a dat cu capul de caldarâm pentru că era la o terasă, în fața localului“, a declarat Robert Monea, fiul victimei

Agresorul a sunat la 112

Ionuț Monea a rămas întins pe caldarâm. Agresorul său s-a speriat și a sunat la ambulanță. Bărbatul a fost transportat în stare gravă la un spital din Capitală.

Victima a fost operată, dar are șanse mici de supraviețuire, potrivit cadrelor medicale. „L-a lăsat jos vreo 10-15 minute. Și când a văzut că nu are reacție a sunat la 112 și a venit ambulanța. A ajuns la București și medicul de acolo, care l-a operat, mi-a spus că nu are nicio șansă“, a spus Robert Monea, fiul victimei.

Ionel Mihăiță Birică a fost reținut, în aceeași zi, de polițiștii gorjeni, iar instanța Judecătoriei Târgu Jiu a admis vineri, 4 octombrie, propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a acestuia, sub acuzația de vătămare corporală.