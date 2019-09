Un părculeţ din centrul Craiovei, lăsat în paragină

Iniţial am crezut că primăria a lăsat acest parc de izbelişte. Am solicitat să vină să toaleteze copacii, să îngrijească zona verde, dar am aflat cu stupoare că terenul a fost retrocedat. Prin urmare, parcul este acum un teren privat.

Atunci să vină proprietarul şi să-l îngrijească. În aceste spaţii sunt cabinete medicale. Eu, de asemenea, voi amenaja aici un cabinet medical. Deschizi uşa şi dai de mizerie, de buruieni şi vegetaţie sălbăticită. Zona este una centrală şi nu poate arăta în acest fel. Autorităţile să ia împotriva proprietarului măsurile care se impun