Clopoțelul a sunat în aproape 500 de unități de învățământ din județul Gorj. În majoritatea localităților, elevii și profesorii au parte de condiții cât de cât normale de învățământ.

Mai sunt însă, ca în fiecare an, excepții. 12 școli din Gorj nu au autorizație sanitară de funcționare nici la începutul acestui an școlar.

La alte 11 lipsește autorizația privind securitatea la incendii, iar în 19 se execută lucrări de modernizare, reabilitare și extindere. Cristinel Rujan, noul prefect de Gorj, a fost prezent la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu“ din Târgu Jiu, pentru festivitatea de deschidere a anului școlar.

Prefectul a spus că, într-o singură școală din județ, elevii au fost mutați din cauza lucrărilor de reabilitare. Este vorba de o unitate de învățământ din comuna Padeș. „Este singura invitație pe care am primit-o de la Colegiul Național «Tudor Vladimirescu».

Eu onorez toate invitațiile. Avem 595 de unități. O singură școală, cea de la Padeș, a mutat elevii în două schimburi la o altă școală. Inițial se dorea mutarea copiilor la Căminul cultural, dar e mai bine ca elevii să rămână la o școală și să meargă la ore pe schimburi“, a declarat Cristinel Rujan, prefectul de Gorj.

Zeci de clădiri, fără autorizații

Prefectul de Gorj, Cristinel Rujan, a anunțat și care este numărul de clădiri care nu dețin în prezent autorizație sanitară de funcționare sau autorizație de securitate la incendiu.

Reprezentantul guvernului în teritoriu a precizat și motivele pentru care anumite școli nu funcționează legal. „Raportat la cele 495 de unități, sunt puține cele care nu au autorizație sanitară sau autorizație de securitate la incendiu.

Cauzele sunt diverse. Din cele raportate, în șapte din cele 12 școli se derulează în continuare lucrări de reabilitare. Potrivit procedurilor, la data înaintării dosarului clădirile supuse autorizării nu trebuie să se afle în lucru.

În celelalte cazuri este vorba de realizarea documentației și depunerea la ISU. Sunt 60 de unități de învățământ care au apă curentă și canalizare, dar care au toaleta în curtea unității de învățământ.

Sunt câteva care au toaletele neintegrate în clădirea școlii și nu au nici apă curentă. Unele sunt imobile de patrimoniu și este un regim special pentru astfel de clădiri“, a mai declarat prefectul de Gorj.

Lucrările continuă în 19 școli din Gorj

În judeţul Gorj, în 19 şcoli nu s-au terminat lucrările de reabilitare, potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Gorj. Este și cazul Școlii din Budieni, comuna Scoarța. Aici sunt înscrişi aproximativ 130 de copii.

Aceştia au găsit şcoala în plin şantier. „Suntem în reabilitarea unei şcoli care e finanţată şi e în lucru, și va avea şi o toaletă în interiorul şcolii. Se lucrează la clădire, s-a făcut acoperişul, acum se lucrează la anvelopare.

Copiii vor intra la şcoală doar pe partea din faţă, supravegheaţi de profesorii şi învăţătorii de serviciu, deci şcoala începe fără probleme. Va fi curăţenie generală, şi în curte va dispărea tot, moloz, scânduri.

Nu va afecta cu nimic începerea școlii. Avem în jur de 130 de copii. Valoarea investiţiei este de aproximativ 600.000 de lei“, a declarat Ion Stamatoiu, primarul comunei Scoarţa.



Cu altă școală în reparații

Și școala din centrul comunei Scoarța trebuie să intre în reparații pentru că este nemodernizată de mai mulți ani.

Autoritățile au ajuns la concluzia că nu au suficiente fonduri pentru a achita și manopera. „Mai avem şi şcoala de la centru, Scoarţa, la care am primit finanţare, dar nu ne-am putut apuca de ea. Am cerut reevaluarea, pentru că a crescut manopera la constructor, am făcut adresă la minister, avem promisiuni şi aştept doar să mă cheme să semnez, să scoatem la licitaţie.

Acolo avem în jur de 144 de copii, care vor începe şcoala în aceleaşi condiţii, dar asta este. Şi eu sunt primar de trei ani şi nu le pot face pe toate într-un mandat de trei ani“, a mai declarat Ion Stamatoiu. Și la Târgu Jiu există o unitate de învățământ unde muncitorii au încă de lucru.

Este vorba de Şcoala Gimnazială „Alexandru Ştefulescu“, unde lucrările de extindere au început anul trecut, urmând ca noul corp să fie finalizat până în luna decembrie. În prezent, se lucrează la etaj, acolo unde vor fi amenajate două săli de clasă.

Mai puține școli particulare

Și la Şcoala Gimnazială George Uscătescu, din oraşul Târgu-Cărbuneşti, se construieşte un nou corp de clădire, care va avea nouă săli de clasă, în special laboratoare şcolare, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

Clădirea se află în apropierea şcolii gimnaziale din localitate, însă autorităţile dau asigurări că procesul de învăţământ nu va fi afectat. În judeţul Gorj funcţionează 109 unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică (în total 500 de clădiri): opt grădiniţe, 15 colegii, 18 licee, 68 de şcoli gimnaziale, la care se adaugă o unitate de învăţământ special şi patru unităţi de învăţământ conexe.

Învăţământul particular este reprezentat prin patru grădiniţe şi cinci şcoli postliceale.