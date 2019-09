Partida Romilor Pro Europa a sesizat, weekendul trecut, autoritățile cu privire la un caz cutremurător. O fată de doar 11 ani, conform datelor asociației, ar fi fost „logodită“ cu un băiat major, iar de deflorare s-ar fi ocupat viitoarea soacră. Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina cercetează cazul.

Sesizarea a fost făcută vineri, 30 august 2019, faptele petrecându-se joi noapte. Sesizarea a fost înaintată procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, dar și Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopții.

Deși de caz s-a auzit încă din weekendul trecut, cercetările au început abia ieri, iar asta după ce Partida Romilor a transmis datele și către anumite publicații.



Conform sesizării, o fată de 11 ani, din Craiova, ar fi fost „logodită“ cu un băiat de 20 de ani, din Slatina, iar după petrecerea de logodnă s-ar fi ajuns și la „noaptea nunții“, fata fiind deflorată în cele din urmă nu de logodnic, ci de mama acestuia, cu degetele.

Asociația a transmis către instituțiile menționate sesizarea, însă și-a anunțat și șefii de filială, cei din Olt și Dolj.

Ce au făcut instituțiile statului

Președintele Asociației Partida Romilor Pro Europa, filiala Olt, Sandu Curt, a declarat că a plecat, vineri, să verifice cele sesizate de la nivel central, însă la casa mirelui a constatat că lucrurile nu ar fi stat tocmai așa cum au fost comunicate.



„A fost o înțelegere. Fata nu are 11 ani, are 13, și băiatul are 18, nu 20. Nu s-a culcat cu ea. Am fost la ei, m-am interesat. Nu s-a culcat cu ea, este încă virgină, cel puțin așa spun părinții copiilor. Joi a fost o înțelegere, o nuntă, așa, o petrecere, dar cu lăutari, cu… Evenimentul s-a întâmplat la Craiova, la familia fetei. După aceea, seara, la 19.00, au venit la Slatina.

Au făcut și aici vreo două ore, după aceea au spart gașca. Am înțeles că fata s-a dus înapoi la părinți, băiatul a rămas aici. Ca un fel de, cum se face la noi, o logodnă, ca să știe lumea că fata o să fie măritată cu el, să nu mai vină altcineva s-o ceară.

Am fost de două ori la ei. Pe mine m-a sunat domnul deputat de la București, a zis să merg, să iau măsuri, să văd ce se întâmplă. Fata zice că e la locul ei, băiatul nici nu s-a atins de ea, se poate verifica…

Fata este virgină, așa spun ei, dar eu nu am de unde să știu, deși sunt și un pic de rudă cu mine, dar n-am fost la petrecere“, a declarat Sandu Curt, menționând, de asemenea, că nu s-ar susține nici informația conform căreia familia băiatului ar fi plătit pentru fată o sumă importantă.

N-ar fi avut de unde, a mai spus Sandu Curt, pentru că nici familia din Slatina, și nici cea din Craiova nu sunt înstărite. Familia fetei „locuiește undeva în câmp“, iar „mama fetei are 14 copii“. Președintele Asociației Partida Romilor Pro Europa, filiala Dolj, Romeo Tiberiade, s-a declarat împotriva unor astfel de practici pe care le consideră „crime“.

„Voi începe o campanie împotriva instituţiilor statului care asistă pasive la astfel de lucruri. Este o crimă împotriva umanităţii să faci aşa ceva unei fetiţe. Din câte am înţeles, familia este din neamul costorarilor. La noi nu se întâmplă aşa ceva“, a explicat Tiberiade.

DGASPC Olt s-a autosesizat

Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Olt, Rădița Piroșca, a declarat că s-a autosesizat în weekendul trecut și a aflat că minora nu se mai află pe teritoriul județului: „Ne-am autosesizat despre acest caz. Am vorbit, este o fetiţă din Dolj şi au fost anunţate şi autorităţile şi Parchetul pentru aceste aspecte, inclusiv DGASPC Dolj, de unde este fetiţa.

Am discutat şi cu Prefectura şi fetiţa a fost înapoiată Doljului, a mers acasă, a fost anunţată direcţia din Dolj şi inclusiv Autoritatea Naţională. Dacă era de aici, noi intram pe gestionarea, consilierea copiilor, ne asiguram dacă părinţii fetei ştiau că este ilegal să faci lucrurile astea, dacă s-au asigurat că este copilul în siguranţă, dar nu este de competenţa instituţiei mele, doar a poliţiei şi a autorităţii de la domiciliul minorei“.



Reprezentanții DGASPC Dolj spun, în schimb, că au aflat întreaga poveste abia luni, la prânz, când au primit prin intermediul DGASPC Olt o notă de la Direcția de Protecție și Asistență Socială a Primăriei Slatina. De menționat că această din urmă instituție nu a fost informată despre caz, deși teoretic faptele s-ar fi produs pe raza localității Slatina.

Directorul Nora Popescu a declarat că a aflat de la reprezentanții mass-media despre caz și a trimis o echipă la casa presupusului logodnic. Familia acestuia a confirmat că a avut loc o „înțelegere“ între familii, dar a menționat că fata ar fi la familia sa, în Craiova. Cele constatate au fost transmise către DGASPC Olt, dar și către instituția din Dolj.

De-abia pe baza acestei adrese, DGASPC Dolj a trimis o echipă în teren, ieri după prânz, să caute familia, să vadă ce s-a întâmplat și ce măsuri se impun în cazul minorei.



„Încercăm să identificăm familia și să acționăm conform legii și procedurilor pe care le avem de aplicat. (…) Sper să găsim copilul și să putem să ajutăm la recuperarea lui, dacă e nevoie de așa ceva. Sper să fie doar o alarmă falsă, să nu se fi întâmplat, dar de fiecare dată trebuie să dăm curs.

S-a constituit o echipă din specialiști de la nivelul instituției noastre – asistent social, psiholog, și polițiști – care încearcă să identifice familia și copilul“, a spus directorul DGASPC Dolj, Florin Stancu.



Verificările au fost demarate, ieri-dimineață, și la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina. Prim-procurorul Ștefania Chelu a declarat că unității i-a fost repartizată sesizarea în acea dimineață, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, unde, cel mai probabil, a fost redirecționată de la nivelul Parchetului General.