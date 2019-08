DOLJ

• Între orele 09.00 – 16.00 – Gighera, PTA Pepinieră Zăval, PTA Pompe Zăval;

• Între orele 09.00 – 16.00 – Dăbuleni, PT Sol Pompe Nord (PN W3);

• Între orele 09.00 – 17.00 – Craiova, PT 321 – str. Împăratul Traian, blocurile: H 1, H 2, H 3, H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 9, H 10, C 14, C 15, C 17, C 21, C 22, C 23, C 16 A, C 16 B, străzile: Înfrăţirii, Sfinţii Apostoli, Mihail Moxa, blocurile: 8 a, 8 b, 8 c, 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, N 5, N 10;

• Între orele 09.00 – 17.00 – CârnaPTA 1 Cârna, PTA 2 Cârna, PTA 3 Cârna;

• Între orele 08.30 – 16.30 Craiova PT 243 – străzile: Împăratul Traian, Anul 1848, Victoriei, Oituz, Sfinţii Apostoli, Înfrăţirii, blocurile: A, B, C, D, E, F, G, E4, O 1, CT, H 3, H 7;

• Între orele 09.00 – 17.00 Mischii – integral;

• Între orele 09.00 – 17.00 – Vârvor – integral;

• Între orele 09.00 – 17.00 – Desa PTA 1 Desa, PTAB Desa, PTA Moară Desa, PT terţi: PT Gospodărie Apă Desa, PTA Puţ Forat Desa;

• Între orele 09.00 – 17.00 Caraula PTA 1 Caraula;

• Între orele 09.00 – 14.00 – Filiaşi PTA UM Filiaşi, PTA IAS Filiaşi, PTA 4 Filiaşi, PT terţi: PTA Cojocaru Florin, PTA Grassetto, PTA Cris Speed, PTA SP1 Filiaşi.

GORJ

• Între orele 09.00 – 17.00 – Bengești PTA Bircii – sat Bicii;

• Între orele 09.00 – 17.00 – Târgu Cărbunești PTA Crețești și PTAB Crețești 2 – sat Crețești, PTA Curteana – sat Curteana, PTA Măceșu – sat Măceșu, PTAB Floreșteni 1și PTAB Floreșteni 2 – sat Floreșteni;

• Între orele 09.00 – 12.00 – Samarinești PTA Țirioi – sat Țirioi;

• Între orele 12.00 – 15.00 – Văgiulești PTA Văgiulești – sat Văgiulești.

MEHEDINŢI

• Între orele 10.00 – 18.00 – Dârvari, PTA Gemeni;

• Între orele 10.00 – 18.00 – Drobeta Turnu Severin, PTM Luxconfort, PTA 11 Banovița;

• Între orele 10.00 – 18.00 – Șimian, PTAB 433 Strabag, PTA Cerneți Centru, PTA Cerneți 4 Tunari, PTA Pompe Apă, PTA Târg Cerneți, PTA Cerneți Nisip;

• Între orele 10.00 – 18.00 – Jiana, PTA Dănceu, terț – PTA SC New Bioland, PTA Moară Dănceu, PTA Apă Dănceu, PTA Stație Epurare Dănceu;

• Între orele 10.00 – 18.00 – Pătulele, PTA Uscătorie Tutun, PTA SMA Pătulele3, PTA 1 SMA Pătulele.

OLT

• Între orele 09.00 – 17.00 – Dobrosloveni, PTA Dobrosloveni – străzile: A.I. Cuza, Troiței;

• Între orele 09.00 – 13.00 – Slatina PTA 2 IGO Zăvoi.

VÂLCEA

• Între orele 09.00 – 18.00 – Galicea, PTA Valea Râului 1, PTA Valea Râului 2, PTA Galicea 3;

• Între orele 09.00 – 17.00 – Orlești, LEA JT PTA Orleştii de Jos 2 – circuit nr. 2;

• Între orele 10.00 – 18.00 – Ștefănești, PTA Complex Ștefănești Drăgășani PTA Protecția Plantelor (terț), PTA Condor (terț), PTA Derik (terț), PTA Rigis (terț), PTAB Rolmar (terț) Sutești PTA Boroșești 1 Voicești PTA Cârlig, PTA Văleni Voicești, PTA Voicești 1;

• Între orele 10.00 – 18.00 – Gușoieni, PTA Dealul Mare Gușoieni, PTA Burdălești, PTA Gușoieni, PTA Gușoianca, PTA Spârleni Deal, PTA Spârleni Vale, PTA Măgureni, PTA SMA Gușoieni (terț), PTA Sonda 4561(terț), PTA Sonda 4566 Gușoieni (terț), PTA CAP Gușoieni (terț) Crețeni PTA Sonda Extracție 4562 (terț), PTA Sonda 4320 (terț), PTA Crama Negreni (terț), PTA 4307 (terț), PTAM Sonda 4338 (terț), PTAM Sonda Extracție 4336 (terț), PTA (terț) Sonda 4302 BIS (terț) Mădulari PTAM Parc Gaze Mădulari (terț).