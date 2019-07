Muzeul Național „Constantin Brâncuși“ de la Târgu Jiu are un regulament de funcționare avizat de Ministerul Culturii. Documentul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial. Instituția va avea și o organigramă.

Aceasta prevede un post de director și două posturi de funcționari. Muzeul Național „Constantin Brâncuși“, înființat prin lege acum trei ani și jumătate, ar fi trebuit să fie amenajat în Casa „Barbu Gănescu“, din centrul municipiului, și este condus interimar de aproape patru luni de Valentin Chepeneag, profesor de istorie.

Acesta are biroul la sediul Direcției pentru Cultură Gorj pentru că Muzeul Național „Constantin Brâncuși“ nu există oficial decât pe hârtie. Nu are sediu, angajați, dar are un director. Se intenționează angajarea unui contabil și a unui specialist în artă, dacă va fi aprobată și organigrama.

Director fără muzeu

Valentin Chepeneag a fost numit director interimar pe patru luni, din luna aprilie a acestui an, printr-o decizie a Ministerului Culturii. Acesta vrea să aducă în Muzeu opera brâncușiană „Cumințenia Pământului“ și să realizeze o sală mobilată în stilul epocii 1937 – 1938, precum și o sală în care să fie prezentate operele brâncușiene în proiecții digitalizate 3D.

Va mai fi amenajată o sală de exponate, iar curtea imobilului ar urma să fie reamenajată. „Nu există un sediu pentru acest muzeu. Eu am o cameră în clădirea în care își desfășoară activitatea Direcția pentru Cultură și Centrul pentru promovarea culturii tradiționale. Am făcut demersuri pe lângă Administrația Finanțelor Publice pentru înființarea muzeului, pentru că legea spune că se poate.

Mai este puțin și expiră interimatul. Nu știu ce va face Ministerul, dacă va organiza un concurs. Ar fi nevoie de un buget. Am în plan și un proiect pentru amenajarea Casei «Gănescu», dar este nevoie de servicii de proiectare, deci de bani. Am senzația că nu se dorește existența acestui Muzeu la Târgu Jiu, pentru că lucrurile se mișcă foarte greu.

Am reușit să avizez regulamentul și să iau ștampilă“, a declarat Valentin Chepeneag, directorul viitorului Muzeu Național „Constantin Brâncuși“ de la Târgu Jiu. Casa „Barbu Gănescu“ este deținută de Consiliul Județean Gorj. A fost cedată în urmă cu un an și jumătate Ministerului Culturii pentru amenajarea Muzeului Național „Constantin Brânuși“.