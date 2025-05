O elevă de la C. N. ,,Elena Cuza”, a patra pe țară la Olimpiada de Lectură ca Abilitate de Viață (OLAV)

România anului 2025 se luptă cu analfabetismul funcțional. Mulți dintre elevi citesc fără a înțelege ceea ce citesc. În acest tablou cenușiu, Lorena-Maria Lungu, elevă la Colegiul Național ,,Elena Cuza” din Craiova, a obținut în acest an al patrulea punctaj pe țară la Olimpiada de Lectură ca Abilitate de Viață (OLAV) pentru liceeni. Eleva se află la cea de-a cincea participare la etapa națională, de unde a revenit mereu cu premii. La etapa națională din acest an s-au calificat două eleve din Dolj.

Doljul a avut două eleve în primele 25 din țară

A doua probă a OLAV liceu 2025, proba orală, s-a desfășurat la Piatra Neamț, în perioada 10 aprilie-12 aprilie.

„Lorena-Maria Lungu (C. N. ,,Elena Cuza”)- N 2 și Urziceanu Ioana-Diana, N 1 (C.N. ,,Carol I”) au dovedit că se poate trece cu succes peste emoțiile inerente unei astfel de competiții de anvergură, din care câștigă experiență culturală și abilități de viață doar pasionații de lectură și cei interesați de o autentică dezvoltare personală. Cele două au reușit anul acesta să treacă de proba A (proba scrisă), fiindcă la proba B au participat doar primele 25 de punctaje din țară”, transmite prof. Liliana Popescu.

Eleva, la ultima sa participare

Lorena-Maria a fost îndrumată de prof. Liliana Popescu. Aceasta a obținut 91,15 puncte și prima mențiune la Nivelul 2 al competiției.

„Povestea OLAV-poveste cu final deschis”, aşa a răsunat sfârșitul ultimei mele participări la „Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viață” și, plimbându-mă printre talazurile cu amintiri, pot înțelege acum de ce acest deznodământ este, cu adevărat, plurivalent: de la prieteni noi, locuri si experiențe inedite, pâna la cunoștințe impregnate profund”, a spus eleva despre această competiție, la care participă din gimnaziu.

Povestea a doi visători

Formula incipientă a fost simplă, povestește Lorena-Maria: doi „Visători”, unul al lui Ian McEwan, stând și acum în bibliotecă, un altul care căuta o literatură și o olimpiadă „altfel” și un profesor care i-a îndemnat să creadă în reușită printr-o pregătire consecventă.

„De atunci, au urmat 6 ani în care am înțeles că oamenii nu sunt perfecți, dar sunt perfectibili și, aproape firesc, au venit și alte trei calificări la etapa națională, liceu(întreruperea fiind cauzată de pandemie). De fiecare dată, am fost surprinsă de lecturile propuse și le-am analizat, cu sârg, substratul: „Pasărea albă”, de R.J.Palacio, prima carte cu text multimodal pe care am citit-o vreodată, „Quo vadis”, de Henryk Sienkiewicz, un tom care m-a învățat sa privesc trecutul, dar și prezentul altfel și, anul acesta, „Frankenstein sau Prometeul modern”, un roman scris de Mary Shelly acum mai bine de două secole, ce mi-a pus la încercare codul moral și propria viziune asupra vieții, dovedindu-mi că, deși mă aflu în ultimul an de liceu, parcursul meu literar se află încă în stadiul de provocare”.

OLAV, recursul la lectură într-o eră în care simțul critic e pe cale de dispariție

Într-un prezent în care spiritul critic este pe cale de dispariție, pus în pericol de un mix de entertainment accesibil, manipulare și fake news împins la suprafață de rețelele de socializare, recursul la lectură a devenit o raritate printre elevi. Iar acest lucru este punctat și de eleva Lorena-Maria, care a găsit în OLAV un refugiu, o comunitate frumoasă de tineri care împărtășesc valori comune, din ce în ce mai prețioase:

„Într-o lume în care, de la mic la mare, cărțile s-au devalorizat, prea mulți elevi nu mai găsesc lectura incitantă, prea puțini mai gustă farmecul poeziei și în care nu mai există devize inspirate de marii scriitori, participanții de la OLAV sunt unici, sunt sensibili, sunt visători și le doresc tuturor celor care îmi vor urma pașii timizi într-o lume a cititului să aspire către ideal, oricare ar fi țelul pe care și l-ar asuma”, este mesajul Lorenei pentru generațiile de liceeni care îi vor urma.

Urmează etapa națională a Olimpiadei ca Abilitate de Viață dedicată elevilor de gimnaziu, care se va desfășura în perioada 8-11 mai și va fi găzduită, în acest an, la Craiova.