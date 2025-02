„Am ajuns singur, să nu mai vreau să merg la școală” – 50% dintre copii, victime ale hărţuirii online

„Am 14 ani și, la început, mi s-a părut amuzant când cineva a creat un cont fals cu numele meu. Dar apoi a început să posteze lucruri pe care nu le-am spus niciodată, imagini trucate și mesaje jenante. Toată lumea a râs, după… prietenii s-au îndepărtat și am ajuns… singur, să nu mai vreau să merg la școală. Nu știam cui să cer ajutor, îmi era rușine și frică. Am scris la oradenet.ro, am realizat că nu sunt singur și că există soluții”, mărturisește un adolescent care a apelat la linia de consiliere pentru cyberbullying pusă la dispoziție de Salvați Copiii.

Acesta este doar unul dintre miile de cazuri care arată impactul emoțional profund al agresiunii online asupra copiilor.

6 din 10 copii sunt afectaţi de experienţe negative avute online

50% dintre copii spun că li s-au adresat cuvinte jignitoare, ofensatoare, insulte, porecle care le-au provocat teamă, iar 45% dintre aceștia afirmă că acest lucru li s-a întâmplat în ultima lună.

Aproximativ 50% dintre copiii victime ale cyberbullying-ului se așteaptă ca agresiunile să se repete în viitorul apropiat. 6 din 10 copii spun că sunt afectați de experiențele negative avute online. 26% dintre copii spun că au avut dificultăți de a adormi după un incident online, 6% afirmând că acest lucru se întâmplă frecvent.

8 din 10 copii au simțit cel puțin o dată că pierd timpul pe internet în loc să se concentreze pe activități mai productive, pentru 3 din 10 acest lucru întâmplându-se cu o frecvență foarte ridicată.

Copiii care au fost victima a cel puțin unui tip de cyberbullying au avut, într-o măsură semnificativ mai ridicată comparativ cu ceilalți, dificultăți de concentrare, sunt neliniștiți când trebuie să meargă la școală sau se gândesc să lipsească, se simt lipsiți de speranță, afirmă că au coșmaruri sau că s-au gândit să își facă rău.

10% dintre copii au fost expuși public prin distribuirea unor imagini intime sau mesaje private

Deși bullying-ul tradițional rămâne o problemă majoră în mediul școlar, prezența tot mai mare a copiilor în mediul digital a amplificat și diversificat formele de hărțuire, făcând ca cyberbullying-ul să fie și mai greu de controlat, expunând copiii la un stres continuu, indiferent de locul în care se află. Datele recente arată o creștere alarmantă a fenomenului: 50% dintre copii afirmă că au fost insultați sau jigniți online, comparativ cu 40% în studiul de acum doi ani, iar 41% au fost ținta zvonurilor și bârfelor răspândite pe platformele de socializare. Mai îngrijorător, aproape 10% dintre copii au fost expuși public prin distribuirea unor imagini intime sau mesaje private, ceea ce poate avea consecințe devastatoare pe termen lung.

Această realitate este susținută de analiza Organizației Salvați Copiii (finalul anului 2022), care arată că bullying-ul în școală și perpetuarea lui în mediul online afectează emoțional, an de an, sute de mii de elevi. Fie că devin victime ale violenței fizice și ale amenințărilor sau ale mesajelor umilitoare transmise online (49%), fie că asistă în calitate de martori (82%) sau chiar recunosc că au comis astfel de fapte (27%), impactul psihologic asupra lor este profund și de durată.

Agresiunea online a devenit o problemă sistemică

Aceste cifre demonstrează faptul că agresiunea online nu mai este un incident izolat, ci o problemă sistemică, care necesită intervenție rapidă atât la nivel educațional, cât și legislativ.

Aceste date au fost prezentate de Organizația Salvați Copiii România cu ocazia Zilei Siguranței pe Internet 2025, într-un eveniment ce aduce în prim-plan impactul agresiunii online asupra sănătății emoționale a copiilor și urgența unor măsuri eficiente de protecție.

De la anxietate severă la tentative de suicid

Expunerea constantă la agresiune online are consecințe grave asupra copiilor și adolescenților. Studiile anterioare realizate de Salvați Copiii arată că peste 50% dintre adolescenți care au apelat la consiliere au manifestat anxietate severă, iar cazurile extreme au inclus chiar tentative de suicid. Dincolo de impactul emoțional, cyberbullying-ul afectează și performanțele școlare, relațiile sociale și stima de sine a copiilor.

Apel către cadrele didactice pentru implicare activă prevenirea fenomenului

Pentru a combate agresiunea online, Salvați Copiii România invită toate cadrele didactice din învățământul preuniversitar să organizeze sesiuni de informare cu elevii, folosind materialele educaționale gratuite disponibile pe platforma https://oradenet.ro/resurse/lunasigurantei2025/. În școlile unde astfel de sesiuni au fost implementate, s-a observat o reducere semnificativă a fenomenului de bullying și o creștere a nivelului de încredere al elevilor în a raporta situațiile problematice.

În cadrul liniei de consiliere disponibilă pe https://oradenet.ro/linia-de-consiliere/, care se adresează în principal copiilor și adolescenților care sunt afectați de probleme în mediul digital, au fost primite peste 13.500 de solicitări, subiectele cele mai des întâlnite fiind nevoia de educație media, identitate online, cyberbullying-ul și abilitățile tehnice.

Linie de raportare a abuzurilor online

Pentru a combate fenomenul imaginilor şi materialelor video care înfățișează abuz sexual asupra copiilor, Organizația Salvaţi Copiii coordonează din anul 2008 proiectul Ora de Net (Safer Internet), în cadrul căruia funcţionează linia de raportare esc_ABUZ (www.oradenet.ro/esc-abuz), unde utilizatorii de Internet pot raporta conţinutul dăunător, legal și ilegal. Punctul de raportare operat de Salvați Copiii face parte din rețeaua globală INHOPE și funcționează în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției Române. Acesta are ca scop protejarea copiilor de conținutul dăunător, legal și ilegal, accesibil pe internet, combaterea abuzului și exploatării sexuale a copiilor prin mijloace informatice, prin înaintarea rapoartelor primite către autorităţile competente.

