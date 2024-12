Ateliere de Media Literacy, la Biblioteca Aman

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, prin secția Mediatecă și American Corner Craiova, a organizat luni și marți trei ateliere de Media Literacy.

Atelierele, finanțate din grantul anual oferit de către departamentul de Stat al SUA, au fost susținute de Narcisa Duncă, jurnalist, reporter și realizator la Televiziunea Tele „U” Craiova.

Obiectivul atelierelor este acela de a conștientiza pericolele pe care le prezintă știrile false. Participanților li s-au prezentat tehnicile folosite pentru diseminarea informațiilor false și impactul pe care aceste practici îl au asupra societății. Discuția a evidențiat, de asemenea, rolul educației media în formarea cetățenilor bine informați, capabili să navigheze în mediul digital în mod responsabil.

Au participat:

Elevii claselor a IX-a B și a IX-a D, de la Colegiul Național „Elena Cuza”, coordonați de doamnele profesor Simona Nicu și Gabriela Militaru

Elevii clasei a VIII-a C, de la Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”, coordonați de doamna profesor Florescu Daniela.

Participanții au fost invitați să consulte o selecție de cărți relevante pe tema manipulării și educației media, disponibile în catalogul bibliotecii: link.

Menționăm câteva dintre titlurile relevante:

●ALEXE, VLADIMIR. Războaiele dezinformării: marile operaţiuni de manipulare mass-media şi dezinformare politică. Editura Ştefan, 2014

●BROTHERTON, ROB. Bad news: why we fall for fake news. Bloomsbury Sigma Publishing, 2020

●CIALDINI, ROBERT B. Psihologia manipulării: totul despre persuasine și influențare. Traducere din limba engleză de Victor Godeanu, Editura Europress, 2023

●CORTADA, JAMES W.; ASPRAY, WILLIAM. Fake news nation: the long history of lies and misinterpretations in America. Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc., 2019

●DICE, MARK. The true story of fake news. The Resistance Manifesto, 2017

Fenomenul fake news: mecanisme psihologice și sociale, Cristina Maria Bostan, Alexandra Maftei (coord.), Institutul European, 2022

●GHERGHEL, IOAN VASILE. Forme de manipulare televizuală. Editura Limes, 2009

●GRÖTZEBACH, CLAUDIA. Atenţie la manipulare!: cum identificăm mesajele necinstite şi cum ne ferim de ele. Traducere din limba germană de Dragoș Dinulescu, Editura Editura All Educational, 2012

●KAPFERER, JEAN-NOËL. Căile persuasiunii : modul de influenţare a comportamentelor prin mass media şi publicitate. Traducere de Lucian Radu, Editura Comunicare.ro, 2002

●Mediamorfoze V : reflectare, (de)formare și fake news în spațiul mediatic și cultural. Cătălin Negoiţă (coord.), Editura Tritonic, 2020.

●MIHĂILĂ, MARIUS-FLORIN. Manipularea : naivitate sau cinism?, Editura Sitech, 2017

●MILLER, MICHAEL. Fake news: separating truth from fiction. Twenty-First Century Books, 2018

●PETITCOLLIN, CHRISTEL. Cu cât sunt mai inteligent, cu atât sunt mai ușor de manipulat : de ce sunt manipulabil atunci când gândesc prea mult. Traducere din limba franceză de Dorina Oprea, Editura Philobia, 2020

●SCHWARTZ, A. BRAD. Broadcast hysteria: Orson Welles’s ”War of the worlds” and the art of fake news. Hill and Wang, 2015

●VLĂDUŢESCU, ŞTEFAN. Comunicare jurnalistică negative: (convicţiune şi persuasiune – eseu de hermeneutică mediatică), Editura Academiei Române, 2010

●VOICU, MARIAN. Matrioșka mincinoșilor: fake news, manipulare, populism. Editura Humanitas, 2022.