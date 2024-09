100 de cercetători din universităţi de prestigiu, prezenţi la Craiova pentru două evenimente ştiinţifice internaţionale

Universitatea din Craiova organizează, în perioada 4-6 septembrie 2024, două manifestări științifice internaţionale, „International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA)” și „The 10th Balkan Conference in Informatics (BCI’2024)”.

Deschiderea oficială a celor două evenimente are loc astăzi, 4 septembrie 2024, la ora 09:30, în Aula „Mihai I al României” (clădirea centrală, str. A.I. Cuza nr. 13).

După ora 11:00, vor avea loc prezentări în plen, grupate pe secțiuni tematice, în care vor fi abordate subiecte de actualitate, precum inteligența artificială sau inovațiile în calculatoare și tehnologia informației.

Aproximativ 100 de cercetători, prezenţi la Craiova

Manifestările științifice vor reuni aproximativ 100 de cercetători din universități de prestigiu din lume și oferă un cadru propice pentru schimbul de idei și prezentarea celor mai recente descoperiri din sfera tehnologiei. Autorii celor mai notabile lucrări vor fi invitați să își dezvolte studiile în vederea publicării acestora într-un volum colectiv coordonat de Editura Springer, dar și în reviste științifice cu factor de impact.

Cele două manifestări științifice sunt organizate de Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, Facultatea de Științe și Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.

