Doljul, sub media naţională la Evaluarea Națională

După publicarea rezultatelor la Evaluarea Națională, înainte de contestații, doar doi elevi din județul Dolj au obținut media zece. Punctajul maxim la ambele probe a fost atins de un elev al Colegiului Carol I și de un elev al Școlii Gimnaziale Gheorghe Țițeica.

În topul mediilor obținute la examen, urmează doi elevi cu 9,97 – unul de la Școala Gimnazială Traian și unul de la Școala Gimnazială nr. 2 Poiana Mare.

14 elevi din Dolj au obținut medii peste 9,90. În total, au fost 222 de medii peste 9,50 în judeţ.

Doljul, sub media naţională în privinţa procentului de promovabilitate

Județul Dolj are un procent de promovabilitate de 71,6%, conform rezultatelor publicate de site-ul ministerului, edu.ro, sub media naţională de 74,4%. Procentul de promovabilitate la nivel naţional este cel mai mic din ultimii trei ani. 76,2% din elevi au obţinut medii sub 5 în anul 2023, 82,3% în anul 2022 şi 76,8% în anul 2021 .

Nu doar promovabilitatea a fost mai scăzută, dar şi numărul mediilor maxime. Au fost doar 65 de medii de 10 la nivel naţional în acest an, faţă 429 anul trecut şi 221 în anul 2022.

Câte medii de 10 au fost obţinute în Oltenia

Cele mai multe medii peste 5 la Evaluarea Națională 2024 au fost obținute în județele București, Cluj și Brăila, iar cele mai puține medii peste 5 au fost înregistrate în județele Vaslui, Călărași, Caraș-Severin.



La nivel regional, Gorjul și Vâlcea au un procent de promovabilitate peste Dolj – 75,4% dintre elevi au obținut punctaje peste 5, respectiv 75,3%, în judeţele menţionate. Totuşi, niciun elev din Gorj nu a obţinut nota maximă, cea mai mare medie fiind 9,95. Punctajul a fost obţinut de 6 elevi.

În Mehedinţi, cea mai mare medie a fost 9,97, fiind obţinută de un singur elev. În Olt, au fost obţinute două medii de zece, iar în Vâlcea, una. În Olt, 68,4% dintre elevi au obținut medii peste 5, iar în Mehedinți, 63,9%.

Mai multe note de 10 la matematică, dar şi mai multe note sub 5

Conform datelor prezentate de ministrul Educației, Ligia Deca, 65 de medii de 10 au fost obţinute la nivel naţional, iar 77,6% dintre elevi au avut note peste 5 la Limba Română. 68,7% au avut note peste 5 la Matematică.

Deşi mai puţini elevi au obţinut nota 5 la matematică faţă de proba la română, au fost mai multe note de 10 la matematică. Astfel, 407 elevi au luat nota 10 la proba de Limba Română şi 1060 au luat nota maximă la Matematică.

Rezultatele finale, după contestaţii, vor fi afişate marţi, 9 iulie.

16.000 de elevi au nu au fost înscrişi la Evaluarea Naţională

Aproape 16.000 de elevi înscriși în clasa a VIII-a nu au terminat clasa sau nu au fost înscriși automat de școli la Evaluarea Națională 2024. Numărul este cel mai mare din ultimii 5 ani, semnalează edupedu.ro.

După afişarea rezultatelor finale la Evaluarea Naţională, elevii de clasa a VIII-a vor completa opțiunile în fișele de înscriere la liceu în prezența părintelui și a dirigintelui, în perioada 11-12 și 15-22 iulie 2024, potrivit calendarului Admiterii la liceu 2024.

Media claselor gimnaziale nu mai este luată în calcul pentru admitere. Ordinul ministrului educației 5.243 din 31 august 2022 a eliminat media claselor V-VIII din calculul mediei pentru admiterea în clasa a IX-a. Schimbarea a venit după ce mai mult de două decenii media elevilor din ciclul gimnazial a avut constant o pondere în media de admitere la liceu.

Din acest an, media gimnazială va fi primul criteriu de departajare pentru elevii cu medii egale de admitere.

