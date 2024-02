(VIDEO) World Education Fair are loc la Craiova pe 16 februarie

World Education Fair va avea și o ediție la Craiova pe 16 februarie, la hotel Ramada. Aici tinerii și familiile acestora pot discuta direct cu reprezentanții instituțiilor de învățământ, dar și cu consultanții educaționali IntergralEdu.

Olanda se menține pe locul 1 ca destinație de studiu, în ceea ce privește numărul de aplicanți, urmată de Marea Britanie, Belgia, Italia, Spania și Irlanda. În același timp, se așteaptă la o creștere aplicațiilor la universitățile din Germania, unde nivelul taxelor se situează între 0 și 1500 euro pe semestru pentru universitățile de stat și între 10.000 și 30.000 euro pe an pentru universitățile private, dar unde există și multe programe de studiu în limba engleză.

Programele de studiu în Marea Britanie

Programele de studiu în Marea Britanie revin în trend, fie că vorbim de zona liceală sau universitară. La nivelul aplicațiilor universitare se înregistrează o creștere de 60% a dosarelor depuse, față de februarie 2023. “Explicația acestei reveniri este legată de faptul că anumite universități din UK acordă burse de studiu consistente pentru studenții europeni, care să acopere exact cuantumul creșterii taxelor pentru tinerii din țările europene. Din acest punct de vedere, instituțiile britanice acordă cele mai consistente burse la acest moment.

Aici putem nominaliza University of Portsmouth care a redus taxa de școlarizare de la 19.200 lire la 9250 lire pe an. Coventry University a păstrat taxa de școlarizare la 9250 de lire. Unversity of Essex acordă o bursă de 5000 de lire, reprezentând un discount din taxa pentru studiile de licență. Greenwich acordă 3000 de lire reducere din taxa de licență.

Middlesex University a pregătit 5 burse în valoare 5000 de lire pentru aplicanții IntegralEdu. După momentul BREXIT, din cauza incertitudinilor legate de taxe, a existat un val de reticiență a tinerilor doar față de instituțiile de învățământ superior, pentru că la nivelul liceelor cererea de aplicații a crescut în fiecare an”, declară Alexandra Bădescu, Deputy General Manager IntegralEdu.

EU Business School Barcelona oferă pentru participanții la WEF burse și reduceri care pot însemna între 10% și 30% din taxa de școlarizare. Universidad Europea a pregătit burse de 3000 de euro pentru tinerii cu potențial în zona academică.

Cele mai căutate domenii de studiu de către tinerii români rămân în continuare cele din zona Computer Science și Business. Perspective importante de dezvoltare, legate și de cererea de pe piața muncii sunt în zona de Inginierie, Art & Design și Psihologie.

