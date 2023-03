Filiaşiul dă primul olimpic la Ştiinţele Pământului

Filiaşiul înregistrează prima performanţă la Olimpiada Interdisciplinară Ştiinţele Pământului. Elevul Toma Săndiţă în clasa a XII-a la Liceului „Dimitrie Filişanu” a obţinut premiul I la etapa judeţeană şi va reprezenta Doljul la etapa naţională care se va desfăşura la Slatina, în perioada 4-7 mai.

Liceul Tehnologic „Dimitrie Filişanu” din Filiaşi este anul acesta pe lista unităţilor şcolare care fac performanţă. Potrivit directorului liceului, Alexandru Petre Mătuşe, până acum au fost obţinute 20 de premii. Unul dintre elevi este pe locul I la Olimpiada de Ştiinţele Pământului. Performanţa îi aparţine elevului Toma Săndiţă, care este în clasa a XII-a, la specializarea matematică-informatică.



„Este al doliea an în care particip la această olimpiadă. Anul acesta am reuşit să obţin un rezultat foarte bun la etapa judeţeană şi să mă calific la etapa naţională. Îmi place această olimpiadă pentru că este interdisciplinară. Subiectele sunt din Geografie, Fizică, Chimie, Biologie. Pentru pregătirea mea am primit sprijin şi de la mama mea care este profesor de geografie. Aşa ca şi nivel de dificultate, cele mai dificile subiecte au fost cele de la fizică. Acum mă pregătesc pentru etapa naţională care va fi la Slatina, în perioada 4-7 mai „, a precizat olimpicul Toma Săndiţă.

Este o olimpiadă complexă

În anii anteriori, la Olimpiada de Ştiinţele Pământului se calificau în special elevi din Craiova. Acum sparge gheaţa şi oraşul Filiaşi. Inspectorii şcolari spun că olimpiada este una complexă.

„Felicit pe toți elevii care s-au prezentat la această competiție! Este o olimpiadă complexă, deoarece elevii participanți susțin o probă scrisă cu subiecte din cele patru discipline: geografie, fizică, chimie, biologie. Se acordă acelaşi număr de puncte, câte 25 pentru fiecare subiect, în total 100 de puncte. Nu se acordă puncte din oficiu Programa de concurs este unică, indiferent de clasa în care se află candidații. Nu este o surpriză că un elev de la Liceul Tehnologic ”Dimitrie Filișanu” Filiași va reprezenta județul Dolj la etapa națională a acestei olimpiade. Avem profesori foarte bine pregătiți și elevi pasionați de științe și motivați să descopere lucruri noi”, a precizat Nicoleta Liţoiu, inspector şcolar de chimie.

Se pregăteşte şi pentru bacalaureat şi facultate

Managerul liceului spune despre Toma Săndiţă că este un elev foarte activ. „Elevul Săndiţa Toma este foarte activ, a aprticipat la multe concursuri şcolare. Şi anul acesta a mai obţinut pe lângă locul I la Ştiinţele Pământului şi un premiu III la Olimpiada Judeţeană de Geografie”, a spus Alexandu Petre Mătuşe, directorul Liceului „Dimitrie Filişanu” din Filiaşi.

Olimpicul se pregăteşte în paralel cu Olimpiada Naţională de Ştiinţele Pământului şi pentru bacalaureat şi admiterea la facultate. „Îmi plac foarte mult şi fizica şi matematica. Şi la simularea pentru bacalaureat am obţinut o notă peste 9 şi la examen cred că voi avea un rezultat bun. Şi îmi doresc să urmez Facultatea de Electrotehnică pentru că îmi plac ştiinţele exacte şi vreau să devin inginer”, a mai spus elevul din Filiaşi, Toma Săndiţa.