Performanţă -record în Dolj: 21 de elevi calificaţi la Olimpiada Naţională de Matematică

Performanţă- record de după pandemie la Olimpiada Judeţeană de Matematică din Dolj. 21 de elevi au reuşit să se califice pentru etapa naţională. Cei mai mulţi dintre elevii calificaţi sunt de la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova şi jumătate dintre ei au fost pregătiţi de profesorul Gabriel Tica, de ani buni antrenor al olimpicilor la matematică.

Inspector şcolar general Daniel Ion

Doljul are anul acesta cele mai bune rezultate la Olimpiada Judeţeană de Matematică. A fost obţinută o performanţă- record de după pandemie. „Sunt 21 de elevi calificaţi la Olimpiada Naţională de Matematică. Opt elevi sunt de la Colegiul Naţional „Carol I”, şase elevi sunt de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, cinci sunt de la Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”, unul este de la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” şi un alt elev este de la Şcoala Gimnzială „Elena Farago” din Craiova”, a precizat inspectorul şcolar general, Daniel Ion.



Craiova va găzdui anul acesta etapa naţională a olimpiadei de matematică pentru liceu.

„Sunt aşteptaţi la Craiova 370 de elevi şi 43 de profesori însoţitori. Şi mai sunt 50 de cadre didactice în comisia naţională. Olimpiada Naţională de Matematică pentru clasele IX-XII se va desfăşura la Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova”, a mai precizat inspectorul şcolar general Daniel Ion.

Record şi pentru Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova

Datele oficiale ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj arată că anul acesta din cei 21 de elevi calificaţi la Olimpiada Naţională de Matematică, cei mai mulţi sunt de la Colegiul Naţional „Carol I”. Practic, acest colegiu revine la performanţa pe care o avea la matematică până în anul 2012. Doi dintre elevii calificaţi au fost pregătiţi de profesorul Cătălin Spiridon, un alt elev a fost pregătit de profesorul Raluca Ciurcea şi un alt elev a fost antrenat de profesorul Luminiţa Popescu.



Jumătate dintre elevii calificaţi la etapa naţională au fost antrenaţi de profesorul Gabriel Tica, care ani buni a antrenat elevii de la Băileşti. Gabriel Tica a fost timp de peste 20 de ani profesor şi director la Liceul „Mihai Viteazul” din Băileşti şi a căutat elevi capabili de performanţe şi la sate. În anul 2017, unul dintre elevii săi de la gimnaziu a reușit să „demoleze“ baremul Ministerului Educației la una din cerințele date la olimpiadă. Mulţi dintre elevii săi au ajuns să urmeze cariere în ţară dar şi la companii mari din străinătate şi nu ori de câte ori au revenit la Băileşti şi-au contactat profesorul care le-a deschis drumul spre succes.

Munca a început din vară

Şi azi profesorul Gabriel Tica îşi continuă misiunea: să-i înveţe pe elevi tainele matematicii. De data aceasta la Craiova. Şi bucuria succesului a apărut din nou.



„Munca a fost răsplătită. Au fost şase elevi care au participat la Olimpiada Judeţeană de Matematică şi au obţinut premiile I, II, III. Patru dintre ei s-au calificat la etapa naţională, şi doi au fost foarte aproape. Sunt copii care foarte talentaţi. Am început pregătirea cu ei încă din luna august a anului trecut, pentru că trebuia să îi învăţ materia anului şcolar care urma, ca atunci când au început cursurile să pot lucra cu ei pentru performanţă.

Doi dintre ei sunt în clasa a VI-a şi doi în clasa a VII-a. Este un record ceea ce am reuşit anul acesta inclusiv pentru mine ca profesor. Şi cred că nu este întâmplător. Colegiul „Carol I” din Craiova are o anume tradiţie în ceea ce priveşte performanţa la matematică şi aceste rezultate deosebite apar acum când mai este puţin până când colegiul va împlini 200 de ani de la înfiinţare”, a precizat profesorul Gabriel Tica. De altfel, din datele oficiale nu ar exista în istoria colegiului un profesor care să mai fi avut patru elevi calificaţi la Olimpiada Naţională de Matematică.

Eveniment istoric la Craiova



Olimpiada Naţională de Matematică se desfăşoară în mai multe locaţii. Pentru elevii din clasele a V-a şi a VI-a, olimpiada se va desfăşura la Slobozia, iar pentru elevii din clasele a VII-a şi a VIII-a, etapa naţională se va desfrăşura la Braşov. Practic, doi dintre elevii profesorului Tica vor merge la Slobozia, iar alţi doi la Braşov. Şi el va rămâne la Craiova.

„Fac parte din echipa de organizare a Olimpiadei Naţionale de Matematică pentru clasele IX- XII care nu s-a mai desfăşurat la Craiova din 1981. Practic, de 42 de ani nu am mai avut olimpiadă naţională de matematică în Craiova. Anul acesta este un moment istoric în această privinţă. Mi-am dorit să readucem acest eveniment în oraşul nostru din anii când am fost inspector şcolar. Am reuşit anul acesta şi cu sprijinul inspectorului şcolar general, Daniel Ion”, a precizat profesorul Gabriel Tica.



Anul acesta Olimpiada Naţională de Matematică se va desfăşura în perioada 10-14 aprilie, indiferent de oraşul în care este programată. Etapa judeţeană s-a desfăşurat pe 11 martie.