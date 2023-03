Premieră la un liceu tehnologic din Craiova: O elevă s-a calificat la Olimpiada Națională de Franceză

Liceul ”Energetic” din Craiova apare pentru prima dată anul acesta pe lista școlilor în care se face performanță la franceză. O elevă de gimnaziu s-a calificat la Olimpiada Națională de Limba Franceză. Este vorba de Gabriela Militaru, care a obținut locul I la etapa județeană pentru clasa a VII-a. Pentru această olimpiadă, Gabriela s-a pregătit cu profesorul de la clasă, Liliana Hoancă, care o descrie pe elevă ca fiind nu doar foarte muncitoare, ci și foarte talentată.

Olimpica la limba franceză a Liceului Energetic din Craiova, Gabriela Militaru, este în clasa VII-a. Ea studiază franceza la școală ca a doua limbă modernă, dar spune că odată ce a descoperit-o și-a dorit să învețe mai mult.

”Pur și simplu, de cum am început să studiez limba franceză în clasa a V-a mi s-a părut a fi ceva foarte interesant. Îmi place absolut tot, și literatura și gramatica”, a spus Gabriela. Dar nu s-a limitat la ceea ce învăța la clasă și a dorit să fie printre cei mai buni elevi ai județului, astfel că a început și pregătirea în acest sens. ”Pentru olimpiadă e nevoie de răbdare și de muncă”, a dezvăluit Gabriela.

Olimpica a găsit sprijin pentru ceea ce își dorea chiar la profesorul de la clasă, Liliana Hoancă.

” Am descoperit-o pe Gabriela anul acesta, pentru că anterior am fost detașată la Colegiul ”Frații Buzești” din Craiova. La scurt timp după începutul anului școlar am început pregătirile pentru olimpiadă și ea și-a dorit să participe. Bunica a venit să mă întrebe dacă o pot lua la pregătire și am zis: sigur că da, eu nu refuz nici un elev! Cu ea pregătirea se derula online, câte două ore și chiar două ore și jumătate chiar și de câte două ori pe săptămână. A fost foarte serioasă, a învățat tot ce i-am dat și mult peste materie. Am luat-o de la zero și a recuperat foarte repede. Acum rezolvă și subiecte de clasa a IX-a”, a spus profesorul de limba franceză.

Au lucrat în echipă și rezultatele au apărut imediat

Gabriela și profesorul de limba franceză, Liliana Hoancă, au lucrat ca o echipă.

”Era vorba de timpul meu liber și de timpul ei liber. O întrebam poți să intri mâine online și ea îmi spunea: nu sau da. Când putea intra, făceam două ore și jumătate teorie și exerciții și îi dădeam temă, compuneri. Bunica era curierul care venea și mi le aducea pentru corectare. Compunerea este foarte importantă la olimpiada de franceză pentru că are 40 de puncte. La această olimpiadă nu se acordă puncte din oficiu”, a mai explicat profesorul de limba franceză, Liliana Hoancă.

(De la stânga la dreapta, profesorul de Limba franceză, Liliana Hoancă, eleva Gabriela Militaru, diriginta Alina Șerban)

Rezultatele muncii nu întârziat să apară. ”A obținut 97 de puncte din 100. Olimpiada a constat într-o probă scrisă care a durat două ore. Ea a greșit un pic la primul exercițiu, dar în rest le-a făcut perfect. A avut și ea emoții. Și cu emoție am primit și eu vestea calificării”, a subliniat profesoara Liliana Hoancă.

Rezultatul deosebit la limba franceză este doar o parte din ceea ce știe și poate Gabriela să facă la vârsta ei.

”Este un copil politalentat. Este bună și la matematică, este bună și la română, este talentată și pe arte și are și expoziții de pictură”, a mai spus profesorul de limba franceză.

Olimpiada națională, o nouă experiență

Pentru Gabriela, Olimpiada Națională de Limba Franceză înseamnă o nouă provocare.

”Olimpiada Națională va fi la Cluj- Napoca și pentru mine este o experiență nouă. Particip pentru experiență”, a spus eleva. În această perioadă, Gabriela se pregătește intens dar se și relaxează pictând, ascultând muzică sau jucându-se cu animalele ei de companie. ”Am peruși și un cățel dar și pești”, a spus Gabriela.

Diriginta clasei spune că Gabriela este o elevă foarte sensibilă și asta se vede și în tablourile ei, pe care cadrele didactice le-au admirat în cadrul unei expoziții organizate la Casa de Cultură ”Traian Demetrescu” din Craiova. Pictează în special peisaje din natură.

.” Este un copil foarte sensibil și foarte matur și talentat. Noi i-am fost mereu alături. Am participat la expoziția de pictură la casa de Cultură ”Traian Demetrescu” unde am admirat toate tablourile ei. Are 6-7 expoziții până la această vârstă. Este o elevă de excepție, care și studiază foarte mult. Și nu doar la franceză, ci și la matematică. A participat la numeroase concursuri, cum ar fi Concursul Internațional ”Formidabilii” unde a luat de fiecare dată 100 de puncte și la Gazeta Matematică”, a spus Alina Șerban, diriginta Gabrielei.

(de la stânga la dreapta) Profesorul de limba franceză, Liliana Hoancă, eleva Gabriela Militaru, diriginta Alina Șerba, directorul Liceului Energetic- Gabriela Achim

Directorul liceului spune că performanța la limba franceză este o premieră pentru unitatea școlară, cele mai multe premii fiind obținute la filierele tehnologică și vocațională.

”Este eleva noastră din învățământul primar. Este un copil deosebit, preocupat de toate disciplinele, un elev de 10 la toate disciplinele. Performanța la franceză a fost atinsă și cu sprijinul cadrului didactic al școlii care și-a pus amprenta. Ea mărește palmaresul premiilor liceului obținute la olimpiadele naționale pe discipline tehnice, pe pregătire teoretică sportivă. Nu este chiar prima performanță la gimnaziu. Am mai avut în anii anteriori o elevă de clasa a VIII-a care a participat la Olimpiada Națională de Educație Tehnologică. Calificarea de acum la Olimpiada Națională de Limba Franceză este o premieră. Nu am mai avut elevi calificați la etapa națională la franceză.

Gabriela demonstrează că performanța se poate obține oriunde. Pentru noi este o mândrie și îi urez mult succes la olimpiada națională ”, a precizat Gabriela Achim, directorul Liceului Energetic din Craiova.

Olimpiada Națională de Limba Franceză va avea loc în perioada 9-13 aprilie, la Cluj Napoca.