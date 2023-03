Angajaţi din şcoli dar şi de la Universitatea din Craiova au protestat: „Nu vrem pensii speciale, vrem salarii normale”

„Fără educaţie, moare orice naţie!”, „Mereu sacrificaţi, niciodată respectaţi”, „Nu vrem pensii speciale, vrem salarii normale!”, au strigat, ieri, în centrul Craiovei angajaţii din preuniversitar dar şi cei din mediul universitar. Profesorii dar şi personalul nedidactic au spus că vor continua protestele pentru că salariile sunt foarte mici, iar majorările nu acoperă inflaţia. Un cadru didactic debutant ar avea puţin peste 2.000 de lei, spun sindicaliştii care susţin că salarizarea actuală îi determină pe mulţi angajaţi să părăseacă sistemul de învăţământ.

La protestul din Piaţa Prefecturii din Craiova au ieşit, ieri, deopotrivă cadre didactice dar şi personal nedidadctic, atât din mediul preuniversitar cât din mediul universitar. Protestarii au stat în piaţă în ciuda ploii o oră în ciuda ploii. Protestul a început cu imnul României, după care angajaţii au început să spună ce îi nemulţumeşte.



„Am peste 28 de ani de muncă şi salariul este de 2.000 de lei pe lună şi asta în condiţiile în care lucrez cu mulţi copii, cu dezinfectanţi, inspir vaporii, lucrez în zgomot. Banii îmi ajung doar ca să plătesc facturile”, a spus una dintre îngrijitoarele unei grădiniţe. „Avem şi noi copii acasă şi nu putem să le oferim decât un trai de subzistenţă. Cu 2.000 de lei salariu plătim facturile şi ne mai rămân foarte puţini bani chiar şi pentru mâncare. Ar trebui să vină cei care ne conduc să vadă ce facem noi în fiecare zi şi cât de greu reuşim să ne descurcăm. Ruşine!”, a spus o altă îngrijitoare. Şi profesorii au au avut pancarte pe care au scris şi au strigat „Fără educaţie, moare orice naţie!”, „Mereu sacrificaţi, niciodată respectaţi”, „Nu vrem pensii speciale, vrem salarii normale!”.

La negocieri ne spun că suntem prea mulţi



De altfel, preşedintele Uniunii Sindicatelor Independente din Învăţământ Dolj a spus că din cauza salarizării mulţi profesori părăsesc catedrele şi că se acordă foarte puţini bani pentru Educaţie comparativ cu alte sectoare bugetare.



„Ne-au promis că îşi doresc o nouă lege a salarizării în sistemul bugetar. Culmea este că oameni din sistemul bugetar şi-au mărit salariile cu 25%, cu mult peste inflaţie care este de 15-16%. Au început cu primăriile, iar când vine vorba de Educaţie ne spun la toate negocierile la care participăm: sunteţi prea mulţi! Cum adică suntem prea mulţi? Păi, hai să ne desfiinţăm ca naţie că şi aşa mulţi pleacă din ţară! Şi pentru un salariu de 2.300 de lei nu mai vine nimeni în sistem sau cei care vin sunt slabi pregătiţi Şi vor rezultate, ce rezultate? Au învăţat de 2.300 de lei pe lună”, a spus preşedintele USII Dolj, Bogdan Manea.

S-au alăturat şi cei din mediul universitar



Alături de angajţii din şcoli şi grădiniţe au ieşit la proteste şi angajaţi ai Universităţii din Craiova. Liderul de sindicat a spus că universitarii vor să vină alături de cei din preuniversitar pentru că au aceleaşi nemulţumiri şi pentru ca împreună să devină o voce care să fie auzită.



„Am început protestele încă din luna octombrie a anului trecut. Am fost de mai multe ori la Bucureşti. Nimeni nu ne-a băgat în seamă. Avem aceleaşi probleme pe care le aveţi şi dumneavoastră, cei din mediul preuniversitar, cu Legea 153/2017 cu personalul didactic auxiliar, cu personalul nedidactic, cu neacordarea unor drepturi.

Când am manifestat în Bucureşti nu era nimeni, nici la Guvern, nici la Minister. Am manifestat la Cotroceni, nu am fost băgaţi în seamă. Unde să ne ducem, în faţa lui Cuza poate să ne mai dea o lege care să ne ajute?!. La învăţământul preuniversitar în noua lege se stipulează că salarizarea va avea la bază salariul mediu pe economie, dar nu s-a spus că va porni de la salariul mediu. Nu ştiu ce se va întâmpla cu veniturile noatre. Probabil o să fie nevoie să protestăm împreună. Numai împreună putem să ne câştigăm drepturile”, a spus Silviu Săraru, preşedinte la Uniuniea Sindicatelor de la Univeristatea din Craiova.



Proteste au avut loc ieri nu numai la Craiova, ci şi în judeţele Călăraşi, Prahova şi Argeş. Angajaţii din Educaţie spun că iau în calcul inclusiv greva generală dacă nu li se acordă drepturile salariale.