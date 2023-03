Managerul Şcolii Speciale „Sfântul Mina” a anunţat că deja a luat o primă măsură, după ce unul dintre elevi a căzut de la fereastra internatului şi că a mai găsit încă o soluţie pentru a creşte siguranţa elevilor dar este nevoie de consimţământul părinţilor pentru a putea să o pună în practică.

În noaptea de 7 martie spre 8 martie, la ora 3.15, unul dintre elevii cazaţi în internatul Şcolii Speciale „Sfântul Mina” a căzut de la fereastra camerei de internat. Copilul a căzut de la fereastră deşi existau gratii. Incidentul a fost anunţat atunci de unul dintre fraţii elevului. Managerul unităţii şcolare a spus că în momentul producerii incidentului îngrijitorii păzeau un alt copil pentru care solicitaseră ambulanţă. Totodată, după incident conducerea şcolii a anunţat că a întrunit Consiliul de Administraţie pentru a propune măsuri imediate care să sporeasscă siguranţa copiilor. S-au identificat două soluţii, iar pentru una dintre ele este nevoie de consimţământul părinţilor.

„La nivelul Consiliului de Administraţie al şcolii am luat decizia de a spori măsurile de securitate pentru copii. Prin urmare, am securizat ferestrele cu încă un rând de plasă cu ochiuri mai mici. De asemenea, am decis să montăm camere de supraveghere în fiecare dormitor ca să observăm mai uşor şi mai repede ce se întâmplă şi acolo pe timpul nopţii, dar pentru acest aspect vom avea nevoie şi de acordul părinţilor. De asemenea, ne gândim şi la alte măsuri „, a precizat Cristina Constantinescu, directorul Şcolii Speciale „Sfântul Mina” din Craiova.

Copilul nu a revenit în internat

Copilul care a căzut de la fereastra internatului nu a revenit la şcoală deocamdată. Au trecut şapte zile de la incident. Managerul şcolii spune că elevul se află încă la spital pentru investigaţii.



„Copilul nu a revenit în internat şi nici la şcoală. Este încă la spital, unde este însoţit de unul dintre părinţi care este şi îngrijitor, pentru investigaţii suplimentare. În prezent, la şcoală sunt doar cei trei fraţi ai elevului”, a mai precizat Cristina Constantinescu, directorul Şcolii Speciale „Sfântul Mina” din Craiova. Copilul care a căzut de la fereastra internatului are 19 ani şi este în clasa a VII-a. Cadrele didactice spun că cel mai probabil elevul a simţit nevoia de aer şi de asta a deschis fereastra, pentru că şi la clasă avea momente când cerea să fie scos la aer. De asemenea, conducerea unităţii şcolare a mai precizat că elevul nu mai avea nici un fel de medicaţie de un an de zile, familia fiind cea care asigura medicamentele.