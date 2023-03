Anchetă la Liceul ”Mihai Viteazul” din Băilești în cazul învățătorului acuzat că a agresat o elevă

Este anchetă la Liceul ”Mihai Viteazul din Băilești” după ce tatăl unei eleve de 9 ani a acuzat public un cadru didactic al școlii că i-a agresat fiica. Incidentul a avut loc cu două zile înainte de vacanța din luna februarie, stabilită de Inspectoratul Școlar Județean Dolj. Managerul unității școlare spune că se fac verificări și dă asigurări că întreprinde toate măsurile legale și necesare ca elevii școlii să se simtă în siguranță fizică și emoțională.

Au trecut două săptămâni din momentul în care un părinte a ieșit public și a acuzat un cadru didactic al Liceului ”Mihai Viteazul” din Băilești că i-a agresat fiica de 9 ani. Părintele a acuzat cadrul didactic că i-a tras copila de pe holul școlii și a dus- o în clasa în care predă, unde de față cu alți elevi ar fi strâns-o de sub bărbie, ridicând-o. Dascălul ar fi acționat așa după ce o elevă din clasa sa ar fi venit plângând că ar fi căzut după ce ar fi fost împinsă pe hol.

Întreaga scenă s-ar fi derulat în câteva minute din prima pauză a zilei de joi, 16 februarie. Situația a impus declanșarea unei anchete la nivelul școlii, dar nu s-a ajuns încă la o concluzie.

Managerul unității școlare spune că încă se fac verificări și că la momentul finalizării lor va da un punct de vedere realist.

„În prezent desfășurăm verificări pentru formarea unei imagini complete și corecte. Întreprindem măsurile legale și necesare ca elevii școlii să se simtă în siguranță fizică si emoțională. În momentul finalizării verificărilor vom putea da un punct de vedere realist”, a precizat Mihaela Cioplea, managerul Liceului ”Mihai Viteazul” Băilești.

Învățătorul acuzat nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.

Ce spune părintele fetei

Tatăl elevei a precizat că la începutul acestei săptămâni a depus o sesizare și către Consiliul Profesoral al liceului.

”Am fost sunat luni de la școală și am mers să depun o sesizare către Consiliul Profesoral, în care am menționat ceea ce s-a întâmplat. Ca părinte am făcut tot ce este posibil pentru copilul meu și ca alți copii să nu mai fie agresați. Ca familie facem tot ce ne stă în putință ca fiica noastră să treacă peste acel episod. Este traumatizată, vă dați seama că nu este ușor. Va merge și la consiliere la școală, probabil la sfârșitul acestei săptămâni”, a precizat tatăl fetiței.

Părintele a depus și plângere la Poliția Băilești. În cauză a fost deschis ”dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, urmând ca la finalizare să se propună soluție prin unitatea de parchet competentă” , după cum au declarat reprezentanții IPJ Dolj.

Inspectorii școlari au fost și în această săptămână la școală

Cazul de la Băilești este monitorizat și de Inspectoratul Școlar Județean Dolj.

”O echipă de la Inspectoratul Școlar Județean Dolj s-a deplasat la școală și monitorizează cu maximă atenție și responsabilitate măsurile și acțiunile legale ce urmează să le întreprindă unitatea școlară în vederea elucidării acestei situații. Cu siguranță, Inspectoratul Școlar Județean Dolj nu tolerează astfel de comportament față de elevi. Suntem prezenți la școală pentru a-i sprijini în vederea aplicării legislației în vigoare și a cercetării aspectelor semnalate”, a precizat inspectorul școlar general, Daniel Ion.