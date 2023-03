O elevă din Craiova va reprezenta România la Olimpiada Europeană de Matematică

Eleva Gabriela Pîrvulescu de la Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova a reușit să se califice în lotul României, format din patru eleve, care va participa la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete. Competiția va avea loc în luna aprilie, în Slovenia.Gabriela nu este la prima performanță. Participă la concursurile și olimpiadele școlare de matematică încă din gimnaziu, iar la liceu a reușit să obțină mai multe performanțe.

Prima performanță internațională a obținut-o în pandemie

Gabriela Pîrvulescu este eleva din Craiova, care în perioada pandemiei, când era în clasa a IX-a, a reușit să obțină prima performanță ei internaţională la matematică. A participat la competiția European Mathematical Cup la care a concurat cu elevi din peste 20 de ţări și a obținut Premiul al III-lea la secțiunea pentru juniori.

În prezent, Gabriela este în clasa a XI-a și se numără printre cele mai bune patru eleve ale României care vor participa la European Girls’ Mathematical Olympiad (n.r.- Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete). Gabriela a participat la două probe de baraj până să ajungă la acest rezultat.

”European Girls’ Mathematical Olympiad este o competiție foarte importantă pentru mine.Particip încă din clasa a IX-a la probele de baraj. De fiecare dată am fost aproape de punctajul de calificare, iar acum am reușit. Am trecut prin două probe de baraj, pe 18 și 19 februarie. Subiectele au fost destul de dificile, așa cum era de așteptat, dar mi-au și plăcut.

Anul acesta am reușit pentru că am fost foarte motivată, mi-am dorit foarte mult calificarea la această competiție la care participă elevi foarte buni din foarte multe țări. Pentru mine este și prima competiție internațională la care merg eu în altă țară. Totodată, este o olimpiadă recunoscută de Ministerul Educației și cred că este recunoscută și pentru admiterea la facultate. Dar mult mai presus de toate aceste aspecte, eu îmi doresc rezultat frumos care să îmi pună în valoare munca mea”, a spus Gabriela.

A fost mereu antrenată de profesoara Teodora Rădulescu

Gabriela spune că un rol important în pregătirea sa l-a avut profesoara sa, Teodora Rădulescu.

”Am descoperit că îmi place matematica încă din clasele primare. În clasa a V-a am participat la prima olimpiadă de matematică și am obținut locul al doilea. Apoi, în clasele a VI-a și a VII-a am participat și la etapele naționale. Dar cele mai multe performanțe le-am obținut pe perioada liceului. Am primit foarte mult sprijin de la doamna profesoară Rădulescu, care mi-a fost mereu alături și m-a antrenat cu diverse probleme. Este foarte sprijinul venit din partea profesorului la care am adăugat și eu lucrul individual”, a spus olimpica.

La rândul său, cadrul didactic o descrie pe Gabriela ca fiind foarte perseverentă.

”Gabriela a reușit să se califice la această olimpiadă, pentru că și-a dorit foarte mult să reușească. Olimpiada se va desfășura în Slovenia, în perioada 13-19 aprilie. Și anul trecut a fost foarte aproape de calificare. Aceasta nu este singura ei performanță. Din clasa a IX-a și până acum a participat și a obținut mai multe premii. Și mereu participă la concursuri. Va merge chiar în zilele următoare la un concurs internaţional de matematică la Liceul ”Tudor Vianu” din București”, a spus profesoara Teodora Rădulescu.

Performanțele din perioada liceului

De altfel, profesorara Teodora Rădulescu a transmis lista premiilor obținute de eleva sa.

Astfel, în acest an școlar Gabriela a obținut Premiul I la concursul interjudețean de Matematică ,,Gheorghe Dumitrescu” și punctaj maxim la faza locală a Olimpiadei de Matematică.

Anul trecut, ea a obținut locul al III-lea la concursul internațional EMC(European Mathematical Cup), secțiunea seniori, medalie de argint la concursul ,,Stelele Matematicii”, Premiul I la concursul național ,,[email protected]„, medalie de argint la Olimpiada Națională de Matematică, precum și participarea în lotul restrâns de seniori al României.

Și în clasa a IX-a, Gabriela a obținut, pe lângă Premiul al III-lea la European Mathematical Cup, și medalie de argint la Olimpiada Națională Gazeta Matematică și prezența în lotul restrâns de seniori al României.

Ce ar dori să facă pe viitor

Gabriela spune că atunci când lucrează probleme la matematică se și distrează. În același timp a observat că îi place să explice ceea ce reușește să rezolve, așa că s-a gândit că ar putea să urmeze o carieră de profesor.

”În primii ani de liceu nu aveam nici o idee despre ce carieră aș vrea să urmez, dar acum m-am gândit că aș vrea să devin profesor. Am ajuns la această alegere pentru că am văzut că îmi place să explic ceea ce fac. Încă nu mi-am ales clar instituția de învățământ superior, dar asta urmează să stabilesc clar pe viitor ”, a spus Gabriela.